Lavrov, la ONU, după ce Rusia a invadat Ucraina: Occidentul suferă de rusofobie grotescă. Nu se feresc să spună că vor să ne distrugă / video

Ministrul de externe Serghei Lavrov a criticat națiunile occidentale pentru teama lor „grotescă” de Rusia, spunând la Organizația Națiunilor Unite că astfel de state încearcă să „distrugă” țara sa.

„Rusofobia oficială în Occident este fără precedent, iar domeniul de aplicare este grotesc”, a spus Lavrov într-un discurs înflăcărat la Adunarea Generală a ONU.

„Nu se feresc să declare intenția de a provoca nu numai înfrângerea militară țării noastre, ci și de a distruge și dezmembra Rusia”, a spus el, conform Al Jazeera.

Lavrov spune că SUA încearcă să transforme întreaga lume în propria grădină

Ministrul rus de externe a mai declarat la reuniunea anuală de la Națiunile Unite că Washingtonul încearcă să transforme întreaga lume în propria grădină, prin sancțiuni.

SUA au impus mai multe runde de sancțiuni Moscovei în urma invaziei din februarie a Ucrainei.

Peste 700 de arestări în Rusia, la noile proteste împotriva mobilizării: De ce mă luați? Eu merg către metrou

Peste 700 de persoane au fost reţinute sâmbătă la Moscova şi în alte oraşe ale Rusiei la noile proteste împotriva mobilizării parţiale decretate miercuri de preşedintele Vladimir Putin pentru consolidarea trupelor care participă la invazia asupra Ucrainei, afirmă ONG-uri citate de agenţia EFE.

Până la 18:51 ora Moscovei au fost deja arestate peste 689 de persoane în 30 de oraşe, afirmă OVD-Info, o organizaţie care susţine că poate observa şi ţine evidenţa acestor arestări.

Cele mai multe persoane au fost reţinute la Moscova, respectiv 345, potrivit aceluiaşi ONG.

Autorităţile au desfăşurat în capitală un dispozitiv poliţienesc substanţial, care a acţionat preventiv reţinând trecători ce susţineau că veniseră la plimbare pe bulevardul Chistye Prudy, locul unde mişcarea tinerilor activişti anti-Putin denumită Vesna (Primăvara) a convocat protestul.

De ce mă luaţi ? Eu merg către metrou, le spunea acolo o tânără poliţiştilor care o duceau spre o dubă; aceştia o lasă totuşi să plece, avertizând-o însă: Mergi, dacă nu, va fi mai rău!, potrivit relatării unui corespondent al agenţiei EFE la faţa locului.

La Sankt Petersburg, al doilea oraş al Rusiei, numărul arestărilor a ajuns sâmbătă după-amiază la circa 130, tot conform unor ONG-uri.

Aceste noi proteste, care au urmat celor de miercuri, au fost convocate de mişcare Vesna sub tema Adunarea femeilor în negru. Am răbdat destul! Am tăcut prea mult! Nu vrem ca bărbaţii noştri să moară pentru jocurile politicienilor. Ieşiţi îmbrăcate în negru în pieţe!, îndeamnă apelul lansat de activiştii din Vesna (citește continuarea AICI).

