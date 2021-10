Laura Giurcanu s-a despărțit de iubit. Erau logodiți din 2019

Laura Giurcanu a anunțat că s-a despărțit de iubitul cu care era logodită prin intermediul rețelelor de socializare. Fotomodelul a scris la secțiunea Stories de pe Instagram că "îmi tot bat capul cu textul ăsta, dar adevărul este că nu există mod ușor de a scrie ceva în direcția asta. Relația în care eram de câțiva ani s-a terminat."

În continuare, tânăra de 24 de ani le-a transmis urmăritorilor săi că "singurul lucru pe care am să-l spun este că e o schimbare mare pe care voi învăța să o gestionez și fructific și că vine în sincron cu o altă schimbare importanță pe plan profesional. Schimbarea e bună. Nu e tipul meu clasic de „anunț”, însă dacă am fost deschisă cu aspecte ale relației, este corect ca această informație să fie cunoscută tuturor. Să aveți un weekend frumos!”, a scris Laura Giurcanu, potrivit wowbiz.ro.

Despărțirea nu a fost una ușoară, dat fiind faptul că Laura Giurcanu și tânărul erau logodiți din 2019.

"Când treci prin momente grele începi să te miști diferit, ochii tăi au un mod neobișnuit de a captura momentele. Dar viața nu se va termina, soarele va răsări și zilele vor trece una după alta. Vă mulțumesc pentru iubire. Scrisul ajută foarte mult și pentru mine e ca terapia, așa că îmi voi distribui gândurile mai des. De obicei trec singură prin tot, tind să mă închid în mine. O să încerc o nouă perspectivă, având în vedere că toți am experimentat acea despărțire care îți lasă o durere în piept. Nu voi fi niciodată aceeași după ultimele zile, dar poate asta este un lucru bun", a mai scris fotomodelul.

Cine este Laura Giurcanu

Laura Giurcanu a obținut, la 14 ani, titlul de cel de-al doilea Next Top Model al României. Ea a colaborat, de-a lungul timpului, cu reviste precum Vogue, Elle, Cosmopolitan și a lucrat cu diverși artiști, printre care și The Weekend. Laura Giurcanu și-a creat și un vlog pe Youtube, în anul 2015.

Cu moda cochetează încă de la 13 ani. "M-a schimbat total (nr.red. meseria de model). M-a feminizat, m-a educat, m-a maturizat și m-a întărit foarte mult. Am aflat că viața nu e roz și am simțit cât de greu e să te întreții singur și să faci bani. Am fost plecată în multe țări, pe multe continente și mă consider extrem de norocoasă. E total altă lume în fiecare loc, dar frumusețea stă în faptul că te poți adapta oriunde și ajungi să te simți ca acasă", declara Laura în trecut, conform Click!.