Larisa Drăgulescu, motivul pentru care își "vinde corpul": Oamenii cred că nu știu să fac altceva. Am un teanc de diplome

"Faptul că eu fac bani într-un mod puțin acceptat de alții a fost doar o ALEGERE. Mulți oameni poate că au impresia că nu știu sau nu pot face altceva. Se înșeală! Sunt o femeie care putea fi un psiholog de succes sau o bună profesoară de muzică. De asemenea, am absolvit și cursuri de antreprenoriat, contabilitate, cofetar-patiser, chiar și barman ospătar. Am un teanc de diplome acasă, dar am ales să fac bani din ambalajul meu propriu pentru că am știut că așa pot câștiga mult mai mulți bani într-un timp relativ scurt. Sunt multe femei frumoase, însă nu este suficient doar atât. Și eu am avut încredere în abilitățile mele de a produce cât mai mulți bani și de a face ceva cu ei, nu doar să trăiesc. Mi-am crescut copiii cu o gândire “open”, așa că nu îmi este teamă de nimic", a spus Larisa Drăgulescu pentru ciao.ro.

Cât despre bârfele apărute printre colegii și prietenii copiilor ei privind meseria pe care o practică, aceasta a mai zis: "Nu am auzit de la colegii lor de școală nimic. În schimb, am auzit de la colegii lui Richard de la gimnastică câteva discuții care l-au deranjat puțin, dar la scurt timp Richard a ales să se retragă definitv din gimnastică și așa s-a închis și povestea asta".

"Nu am regrete de niciun fel. Nu aș schimba cu nimic viața mea. Întotdeauna tot răul a fost spre bine. Mereu deciziile mele au fost bine gândite și calculate", a mai spus Larisa Drăgulescu.

"Îmi vând corpul, dar nu mă interesează"

"Îmi vând corpul, dar nu mă interesează, fiecare face ce dorește cu corpul ei. Mie asta îmi place să fac. Sunt fericită, câștig bine. Pentru mine nu este nimic rău, nu înțeleg de ce unii se agită atât", a spus ea.

"Eu nu fac videochat, nu am făcut. Activez pe o platformă pentru adulți, dar nu intru în live cu ei. Eu le fac filmulețe interzise minorilor și cam atât. Fac și poze. Fac asta din ianuarie 2021. Înainte am lucrat în cluburile de noapte din Germania, a venit pandemia și am decis să mă retrag î perioada asta și să stau mai mult acasă. Așa mi-a venit ideea să lucrez pe aceste platforme online. Eu am declarat că am câștigat o avere, dar nu doar din aceste platforme, ci din tot ce am făcut în ultimii 5-6 ani", spunea Larisa Drăgulescu, în urmă cu ceva timp, pentru viva.ro.

