La o zi după tragedia aviatică din Washington, soldată cu 67 de morţi, un avion de transport medical s-a prăbuşit în Philadelphia

Compania care opera zborul, Jet Rescue Air Ambulance, cu sediul în Mexic şi având licenţă de operare în SUA, a confirmat că aeronava avea patru membri ai echipajului, un copil ca pacient şi mama acestuia. "În acest moment, nu putem confirma existenţa niciun supravieţuitor", a transmis compania într-o declaraţie.

Toate cele şase persoane din avion proveneau din Mexic, a declarat Ministerul de Externe mexican. Copilul era o fată care urma să fie dusă acasă, în Tijuana, a declarat Shai Gold, care lucrează la strategia corporativă cu Jet Rescue Air Ambulance, pentru CNN. Mama fetei se afla şi ea la bord, a confirmat el.

"Suntem extrem de şocaţi de această tragedie. Echipajul era foarte experimentat. Suntem o companie de frunte care oferă servicii de ambulanţă aeriană, avem între 600 şi 700 zboruri pe an", a explicat Gold, care a subliniat că firma a investit masiv în mentenanţa flotei la cele mai înalte standarde internaţionale şi că avionul care s-a prăbuşit era în condiţii excelente de zbor. "Pur şi simplu nu ştim ce s-a întâmplat", a mai spus Gold.

Avionul tocmai decolase de pe aeroportul Northeast Philadelphia, şi se îndrepta spre Missouri, la circa 1800 kilometri distanţă, în momentul în care s-a prăbuşit în jurul orei locale 18:30 (23:30 GMT), a transmis FAA într-un comunicat.

Accidentul s-a produs într-o zonă aglomerată în nord-estul oraşului, cu numeroase magazine, blocuri de apartamente şi trafic intens. La faţa locului a fost trimis un număr mare de servicii de urgenţă.

Oficiali federali şi locali au declarat vineri seara că nu pot confirma deocamdată câţi oameni ar fi murit la sol după ce avionul s-a prăbuşit într-o porţiune puternic populată a oraşului.

Videoclipurile realizate de martorii accidentului au arătat în mod clar rămăşiţe umane împrăştiate pe străzi şi în casele din apropiere, scrie Reuters.

