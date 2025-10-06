Iulian Paraschiv, la reuniunea Platformei Europene pentru Romi: Experiența României poate servi drept inspirație - FOTO

Secretarul de stat Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi, a participat în perioada 2-3 octombrie 2025 la cea de-a 18-a Reuniune a Platformei Europene pentru Romi, desfășurată la Bruxelles, precum și la reuniunea anuală a Punctelor Naționale de Contact pentru Romi. Oficialul român a subliniat importanța implicării directe a comunităților rome în elaborarea și implementarea politicilor care le vizează.

„Permiteți-mi să împărtășesc câteva reflecții și recomandări. În primul rând, este nevoie de o expertiză mai puternică în domeniul romilor în multe PNRC. Nimic pentru romi fără romi nu trebuie tradus în practică reală, nu trebuie să rămână un slogan. Societatea civilă romă solicită acest lucru de ani de zile, iar a venit momentul să se realizeze.

În al doilea rând, experiența României poate servi drept inspirație. Am dezvoltat modele precum mediatorii sanitari și școlari ai romilor, experții locali romi, inspectorii și ofițerii de poliție. Aceste roluri nu sunt simbolice - ele asigură un dialog constant cu comunitățile și ajută la construirea încrederii cu autoritățile locale și regionale.

În al treilea rând, fondurile UE pentru incluziunea romilor, inclusiv FSE+ și Fondurile de Coeziune, trebuie să fie mai vizibile, mai bine direcționate și deschise ONG-urilor rome ca parteneri autentici. Finanțarea fără participarea romilor riscă să fie ineficientă și deconectată de nevoile comunității.

Dar cel mai important, vreau să insist asupra organizării Platformei Europene a Romilor la nivel de stat membru.

Iulian Paraschiv: Platforme naționale ar trebui să funcționeze ca punți între Bruxelles și comunitățile locale

Această abordare aduce mai multe avantaje clare:

* Adaptare locală: politicile pot răspunde direct realităților comunităților rome din fiecare țară.

* Responsabilitate guvernamentală: autoritățile naționale nu pot transfera responsabilitatea către Bruxelles - acestea trebuie să își asume responsabilitatea pentru comunitatea romilor.” incluziune.

* Coordonare interministerială: platformele naționale pot reuni ministerele educației, sănătății, muncii, justiției și locuințelor într-un cadru coerent.

* Conexiune directă cu comunitățile de romi: prin ancorarea Platformei la nivel național, vocile romilor sunt auzite mai direct, iar feedback-ul de la fața locului este integrat imediat.

La fel de important este faptul că aceste platforme naționale ar trebui să funcționeze ca punți între Bruxelles și comunitățile locale. Comisia Europeană stabilește obiective și standarde, dar implementarea efectivă depinde de cât de bine se coordonează statele membre cu municipalitățile și cu Roma însăși. Consolidarea dialogului la nivel local este esențială - deoarece numai acolo putem măsura dacă strategiile schimbă cu adevărat vieți.

În concluzie, numai prin consolidarea acestei legături triunghiulare - Bruxelles, guvernele naționale și comunitățile locale - participarea și expertiza romilor pot conduce la progrese reale în întreaga Uniune”, a declarat Iulian Paraschiv în cadrul intervenției sale la reuniunea PNCR de astăzi, moderată de Szabolcs Schmidt, șeful Unității Non-discriminare, Anti-rasism și Coordonare problematica romă din cadrul Direcției Generale Justiție și Consumatori (Comisia Europeană).