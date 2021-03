Iulia Albu, replică pentru Oana Roman. Cătălin Măruță a izbucnit în râs: Un munte acoperit de haine. E ridicol!

Iulia Albu i-a declarat război Oanei Roman în cadrul rubricii pe care o are la emisiunea lui Cătălin Măruță. Afirmațiile vedetei l-au făcut pe Cătălin Măruță sî izbucnească în râs.

La 44 de ani, Oana Roman le-a dat tuturor peste nas după ce a reușit să slăbească spectaculos, dar cu toate acestea, mai sunt și cârcotași care o atacă mereu. Iulia Albu spre exemplu, o dă mereu pe Oana Roman drept exemplu de așa nu în ceea ce privește ținutele.

"E ridicol! Este atât de greşit tot"

"Foarte îndrăzneață fotografia pentru ea. Ar putea să fie o inspirație pentru fete cu siluete care nu se încadrează în șablonul 90-60-90. Nu m-am luat de niciun defect, tocmai nu înțeleg de ce din nou a postat o fotografie atât de prelucrată. Acum vreo săptămână am mai comentat asta la adresa ei.

În general, lumea influencerilor este foarte pestriță, iar noi avem norocul să trăim într-o țară care ne permite și să-i observăm în sălbăticie și în captivitate și să-i și comentăm. Oana Roman este una dintre persoanele care aspiră să fie influencer. Nu sunt sigură că ea e persoana potrivită pentru asta, iar fotografiile pe care le postează sunt foarte modificate.

E ridicol! Este una dintre persoanele care aspiră să fie influencer. Nu are un discurs coerent, iar fotografiile pe care le postează sunt editate. Ţinuta nu este ok din niciun punct de vedere. Este atât de greşit tot. Rochia este urâtă! De ce ai pune cordon la o rochie ce are imprimeu. Dacă ai decolteu, îl arăţi. Nu trebuie să fii un munte acoperit de haine", a spus Iulia Albu în emisiune, potrivit cancan.ro