ISU Brașov, executat silit de către un pompier. Ce despăgubiri trebuie să plătească instituția

Un fost pompier alpinist în cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Brașov a a dat instituția în judecată pentru condițiile de muncă improprii în care lucra și pentru mai multe abuzuri, scrie Adevărul.ro.

”Am luat decizia de a acţiona în judecată instituţia pentru că am fost victima unor abuzuri repetate, întrucât am dorit să-mi apăr unele drepturi fundamentale. Am sesizat de mai multe ori condiţiile improprii în care ne desfăşurăm activitatea. Am făcut mai multe solicitări oficiale în acest sens, însă nu s-a rezolvat nimic. Mai mult, pentru asta am fost trimis la Detaşamentul 2, fără funcţie de alpinist, pe care am câştigat-o prin concurs. Am depus contestaţie şi evident că am fost readus la Detaşamentul 1. Abuzurile însă nu se opreau şi de aceea am decis să-i dau în judecată. Am văzut moartea cu ochii de atâtea ori prin intervenţiile la care am luat parte şi consider că merit măcar să fiu respectat!”, a declarat pompierul alpinist militar.

Valentin Ciolan spune că și-a văzut moartea cu ochii de mai multe ori la intervențiile pe care le-a avut. Instanța de judecată i-a dat dreptate și a obligat ISU Brașov să plătească despăgubiri de 20.000 de lei. Pentru că acest lucru nu s-a întâmplat până la data de 2 iulie 2021, așa cum era termenul precizat de instanță, s-a început executarea silită, conform România TV.

Alpinistul spune că nu este vorba despre bani, ci de onoare, care i-a fost încălcată de instituţie.

La Constanța un pompier a fost dat în judecată de către instituție

Deși a fost dat afară de la ISU Constanța, iar ordinul a fost anulat ulterior definitiv de către o instanță, un pompier s-a trezit dat în judecată de instituție pentru recuperarea sumelor pe care le-a încasat drept ajutor la momentul la care a fost dat afară, conform ziuaconstanta.ro.

Cazul a debutat pe rolul Judecătoriei Constanţa în anul 2016, când ISU s-a adresat judecătorilor pentru a recupera sumele plătite pompierului în 2012 cu titlu de ajutor financiar, urmare a disponibilizării. Suma se ridica la valoarea totală de 6.564 de lei, fiind încasată în perioada ianuarie – decembrie 2012.

Abia în noiembrie 2019, judecătorii Curţii de Apel Constanţa au pronunţat decizia definitivă în cauză. Magistraţii instanţei de recurs i-au dat dreptate pompierului, în sensul că au admis excepţia prescrierii dreptului la acţiune al ISU şi au respins cererea ISU de punere la plată a pompierului, ca fiind prescrisă.