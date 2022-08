Israelul pompează apă desalinizată în Marea Galileii. Cât de costisitor este procesul

În ciuda numelui său, Marea Galileii din nordul Israelului este de fapt un lac cu apă dulce și este unul care a susținut viața comunităților din zonă timp de milenii. Chiar și astăzi, lacul irigă podgoriile și fermele locale care au o varietate de culturi, de la legume verzi la grâu sau mandarine. Arheologia, izvoarele termale și traseele de drumeții creează un spațiu potrivit turismului, generând mijloace de trai pentru comunitățile locale.

Dar acest loc de pelerinaj religios, unde Noul Testament spune că s-au făcut multe dintre miracolele lui Iisus, se confruntă cu un viitor sumbru. Criza climatică provoacă fluctuații uriașe ale nivelului apei lacului. Acum se întâmplă să fie destul de plin, dar în urmă cu doar cinci ani, a atins un minim record.

Apa mării va fi desalinizată, acest proces venind cu un cost însemnat

Schimbările climatice și gestionarea nesustenabilă a apei lasă lacurile secate în tot Orientul Mijlociu și nu numai, dar guvernul israelian speră că va avea o soluție: intenționează să pompeze apă din Marea Mediterană, să scoată sarea din ea și să o trimită peste tot în țară, să umple lacurile atunci când este nevoie. Este o schimbare dramatică pentru Marea Galileii, numită Kinneret în ebraică, care a pompat, odată, aproape toată apa potabilă a Israelului. Apa va curge acum în direcția opusă.



Lacul Kinneret/Tiberias sau Marea Galileii

Israelul are o experiență vastă în desalinizare. Fiind o națiune nesigură în ceea ce privește resursa de apă, de mai bine de două decenii extrage apă de mare din Mediterană și o tratează printr-un proces numit osmoză inversă, în esență scoțând sarea din apă pentru a o face potabilă. Este un proces spre care s-au îndreptat alte părți ale lumii, inclusiv California, în vremuri de secetă, dar în Israel, este o realitate de zi cu zi. Cinci instalații de desalinizare de-a lungul coastei asigură acum aproape toată apa de la robinet celor 9,2 milioane de locuitori ai țării.

Noul proiect pare puțin dezamăgitor: o conductă de apă de 1,6 metri lățime așezată pe 31 de kilometri este prima de acest gen. Va lua apa desalinizată și o va pompa prin pârâul Tsalmon care alimentează lacul. Când a auzit prima dată de proiect, Noam Ben Shoa, inginer șef la compania națională de apă din Israel, Mekorot, a considerat că este o idee ciudată.



”Dar foarte curând, am înțeles valoarea pe care o are pentru piața națională în sine”, a spus el pentru CNN la un șantier de construcție a conductei.

Pomparea apei în Kinneret oferă continuitate relației cu Iordania

De asemenea, ajută la dezvoltarea agriculturii în regiunea mai largă, a spus el, precum și la relațiile cu Iordania vecină. Israelul are un acord de lungă durată cu Iordania pentru a vinde zeci de milioane de metri cubi de apă anual regatului. În 2021, cele două țări au semnat un nou acord prin care Iordania va primi 200 de milioane de metri pătrați de apă desalinizată pe an de la Israel - aproximativ 20% din necesarul de apă al Iordaniei - în schimbul energiei solare pentru a ajuta la alimentarea rețelei electrice a Israelului. Companiile emirate vor construi 600 de centrale solare în Iordania pentru a genera energie.



În câteva luni, noua conductă de 264 de milioane de dolari este de așteptat să fie funcțională și va putea muta 120 de milioane de metri pătrați de apă pe an, dar va pompa către lac doar atunci când este necesar, a mai spus inginerul Ben Shoa.

