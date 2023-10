Israel, atac în Siria, pe aeroporturile din Damasc și Alep. Ministrul de Externe al Iranului ar fi urmat să ajungă în Siria / video

Aeroporturile din Damasc și Alep sunt scoase din funcțiune în urma atacurilor Israelului, a declarat presa de stat siriană, citată de Sky News.

Pistele au fost avariate în urma atacurilor.

Anterior, guvernul israelian a declarat că au fost lansate o serie de atacuri cu mortiere din Siria către nordul Israelului.

Atacurile din Siria sunt de obicei simbolice și rareori cauzează daune Israelului.

Cele două țări sunt în conflict de mai bine de jumătate de secol - de când Israelul a fost înființat în 1948.

Atacurile Israelului au loc la câteva ore după ce președintele iranian Ebrahim Raisi a vorbit cu liderul sirian Bashar al-Assad și a cerut țărilor arabe și islamice să se confrunte cu Israelul, mai scrie Al Jazeera.

Atacurile aeriene au avut loc, de asemenea, cu o zi înainte ca ministrul iranian de externe să viziteze Siria pentru a se întâlni cu oficialii din cauza situației volatile din regiune, notează AP News.

Israelul a vizat aeroporturi și porturi din părțile guvernamentale ale Siriei, într-o aparentă încercare de a preveni transporturile de arme din Iran către grupuri militante susținute de Teheran, inclusiv Hezbollah din Liban. Mii de luptători susținuți de Iran din întreaga regiune s-au alăturat conflictului de 12 ani din Siria, contribuind la înclinarea balanței în favoarea forțelor președintelui Bashar Assad.

Israelul a efectuat sute de lovituri asupra țintelor din părțile controlate de guvern ale Siriei în ultimii ani, inclusiv atacuri asupra aeroporturilor din Damasc și Alep, dar rareori recunoaște sau discută despre operațiuni.

