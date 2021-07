Irinel Columbeanu, de nerecunoscut. Motivul pentru care Irina s-a mutat la Monica Gabor și Mr. Pink, în America

Ce meserie a avut Dani Oțil, înainte să fie vedetă: Doamne, ce găseam acolo. Era incredibil!

Irinei Columbeanu a ajuns de nerecunoscut. Unul dintre milionarii țării a ajuns într-o stare destul de gravă din punct de vedere financiar. Irinel Columbeanu a fost îngropat într-o mulțime de datorii, inclusiv la cimitir. Da, da, nu e o glumă. Fostul milionar nu a mai achitat nici măcar impozitul pentru locul de veci al părinților săi, iar la cimitir mormintele acestora au ajuns să arate deplorabil. Acesta ar fi acumulat o datorie de 117 lei, pe care, având în vedere situația în care se află acum, i-ar fi cam greu să o achite.

Dator vândut, fostul milionar de-abia își mai duce traiul într-un apartament cu două camere din zona Colentina și conduce o mașină second hand de doar câteva mii de euro, veche și destul de șubredă, citează cancan.ro

Mama Deliei, la capătul puterilor. Gina Matache, probleme grave de sănătate: Nu mai am cum să lupt, nu există leac

Zilele trecute, Irinel Columbeanu a fost surprins la o terasă de la un mall din București, singur, în plină ploaie. Dacă în anii tercuți era înconjurat de oameni și de femei, afaceristul a ajuns să-și bea cafeaua singur. (Vezi FOTO aici)

Irinel Columbeanu, despre mutarea fiicei lui în America

Irina, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor, s-a mutat alături de mama ei, în America pentru a-și continua studiile, iar potrivit mai multor zvonuri, decizia a venit din cauza că afaceristul nu și-ar mai fi permis să-i plătească școlarizarea în România.

Întrebat despre toată această situație, Irinel Columbeanu a negat și a dezvăluit adevăratul motiv.

"Nu. Plecarea Irinei este încununarea modului meu de a gândi. Trebuie să-i permiți și să o ajuți să-și împlinească viața cât mai frumos. Nu imposibilitatea de a-i plăti școlarizarea m-a determinat să fiu de acord ca ea să-și completeze educația în altă țară, ci tocmai constatarea că acest lucru este necesar pentru a se adapta acestei lumi. Ea acolo trebuie să învețe să se adapteze acestei noi lumi", a spus Irinel Columbeanu la Kanal D.

Irinel Columbeanu, despre divorțul de Monica Gabor: A avut toate motivele să o facă. Să ne amintim...

Acum, Monica Gabor trăiește o poveste de dragoste alături de Mr. Pink, un milionar, alături de care locuiește în America. Irinel Columbeanu a mărturisit că se aștepta ca la un moment dat să se ajungă la despărțire.

”Monica a avut toate motivele să divorțeze de mine. Să ne amintim de momentul în care am fost surprins virtual că o înșelam cu două domnișoare. Sigur, ea a folosit acest pretext ca să divorțeze, își dorea libertate. Am sesizat această realitate și am acționat în consecință. Visul ei a fost să ajungă la Hollywood.

O femeie frumoasă nu se cade să fie ținută într-o colivie, oricât de aurită ar fi. În plus, bine ar fi să faci în așa fel încât fericirea ta să treacă prin fericirea ei. În acel moment, se deschid foarte multe uși, atât pentru tine, cât și pentru ea, iar dacă bucuria nu este comună, eu zic că lucrurile trebuie acceptate ca atare. Dragostea cu sila nu se poate!”, a declarat afaceristul la un post de televiziune, citează Spectacola.ro