Ce meserie a avut Dani Oțil, înainte să fie vedetă: Doamne, ce găseam acolo. Era incredibil!

Dani Oțil este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV și chiar dacă toți îl știu și l-au văzut doar pe micile ecrane, puțini sunt cei care știu ce meserie a avut acesta înainte să fie vedetă.

Matinalul de la "Neatza cu Răzvan și Dani" a dezvăluit totul în direct și nimeni nu s-ar fi așteptat la asta.

Potrivit acestuia, în tinerețe, a activat în domeniul IT și a povestit ”chinul” prin care trecea de fiecare dată când mergea la muncă. Acesta era nevoit să curățe laptopurile colegelor sale și rămânea de fiecare dată uimit ce anume găsea pe tastaturi.

"Și acum se practică mâncatul pe tastatură la birou. Am fost și IT-ist când eram mai tânăr, Doamne, ce găseam pe tastaturi. Doamne, ce găseam acolo. Era incredibil!

Găseam scame, agrafe de birou, așa era pe vremea aia, păr, cartofi prăjiți. Și le făceam câte un mărțisor fetelor, și anume, câte o punguță cu tot ce conțineau tastaturile respective", a spus Dani Oțil în emisiune, potrivit Spectacola.ro

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, nuntă în secret

După ce au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au decis să se căsătorească. Evenimentul a avut loc astăzi, 15 mai, în mare secret.

Îmbrăcați elegant, emoționați și extrem de îndrăgostiți, cei doi s-au fotografiat, iar imaginea a fost publicată de iubita matinalului de la Neatza.

Cei doi au decis să facă primul pas chiar la restaurantul pe care îl deține Dani Oțil, iar pregătirile au început încă de la ora 10:00.

"Domnul și doamna Oțil", a scris Gabriela Prisacariu în dreptul fotografiei din ziua evenimentului.

Dani Oțil, dezvăluire despre Loredana Groza: Știi că o are în living?

Dani Oțil a făcut mai multe dezvăluiri în emisiunea lui Bobonete, ”DA BRAVO!”. Una dintre dezvăluiri a făcut-o despre Loredana Groza, după ce Bobonete l-a întrebat despre o afirmație a lui Răzvan Simion, conform căruia au distrus o bară de streaptease.

După ce Bobonete i-a spus că Răzvan Simion a afirmat, în interviu, că își aduce aminte când au stricat bara de streptease într-un club: ”Eu nu mai țin minte, mi-a zis că am găsit eu un club de streaptease și că am stricat bara”, Dani Oțil l-a întrebat: ”Dar tu ai fost cu noi atunci oare?”. ”Eu am găsit clubul, la domn acasă, era în bucătărie la cineva, nu era chiar club...” a răspuns Bobonete.

”Știi că Loredana Groza are bară de streaptease în living?” l-a întrebat Dani Oțil, continuând astfel dialogul.

”Bară de streaptease?” l-a întrebat contrariat Bobonete.

”În living!” i-a răspuns Dani Oțil.

De unde știe Dani Oțil de bara Loredanei Groza?

”Nu cred” a continuat Bobonete. ”Ba daa!” a insistat Oțil. ”Eu am fost de mai multe ori la ea acasă și n-am văzut-o” a punctat Bobonete. ”Nu! Este acolo, tu ai fost când era în altă eră” a spus Dani. ”Nu, mă, nu. Acum, mai nou” a continuat Bobonete, iar Dani a răspuns ”da!”. ”Sunt curios, că o să o am și pe ea invitată și o să o întreb” a spus Bobonete.

Întrebat de unde știe el de bara de streaptease din livingul Loredanei Groza, Dani Oțil a evitat să răspundă: ”Altă întrebare”.