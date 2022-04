Irina Fodor dezvăluie secretul relației cu Răzvan Fodor: Încă pierdem nopțile unul cu celălalt, povestind lucruri

Irina Fodor și soțul ei, Răzvan, se pot mândri cu o relație model, care durează de aproximativ 14 ani. Chiar dacă, ca în orice cuplu, mai există momente tensionate și între cei doi, frumoasa prezentatoare spune că reușesc întotdeauna să treacă peste ele, prin multă comunicare. În exclusivitate pentru Spectacola, Irina Fodor a dezvăluit și care este secretul ce stă la baza relației ei cu Răzvan Fodor.

"Sunt mai multe lucruri. În primul rând, ne iubim foarte mult și așa îți este foarte ușor să treci peste micile inconveniente, atunci când îți iubești partenerul, dar cred că punctul forte al relației noastre este umorul. De fiecare dată, oricât am fi de supărați, unul dintre noi scoate o perlă și atunci râdem de momentul respectiv. Plus că vorbim foarte mult, comunicăm extrem de mult. Orice mi se întâmplă, dacă am nevoie de un sfat, Răzvan e primul pe care-l sun. Mă întreba cineva la un moment dat: "Tu când ești supărată pe Fodor, cu cine vorbești?" Și zic "Cu el. Cu cine să vorbesc?"

Suntem foarte liberi în comunicare, ne spunem tot felul de lucruri, iar după atâția ani de căsnicie, încă pierdem nopțile unul cu celălalt, stăm pur și simplu și ne povestim lucruri, vorbim despre ce se mai întâmplă la muncă, proiectele fiecăruia. Găsim tot timpul ceva de vorbit, nu ne plictisim unul cu altul. Dimpotrivă, nu avem suficient timp să stăm unul cu altul, ca să ajungem să ne plictisim.", a declarat Irina Fodor, pentru Spectacola.

"Nu am avut bonă niciodată"

Chiar dacă atât ea, cât și soțul ei au un program extrem de încărcat, Irina Fodor spune că niciodată nu au apelat la bonă. Totuși, a fost cineva care i-a ajutat cu cea mică.

"Eu am fost plecată foarte mult timp și a fost pentru prima dată când am plecat așa mult timp de-acasă. Și când eram reporter mai aveam deplasări, dar erau de o săptămână, o săptămână și jumătate, niciodată nu plecam două luni de acasă. Nu am avut bonă niciodată, dar avem ajutor de la mama lui Răzvan, ea ne este suport moral și fizic, atunci când suntem amândoi implicați în proiecte. În restul timpului, orice minut îl avem liber încercăm să-l valorificăm pentru Diana, ea este proiectul nostru cel mai important. ", a mai dezvăluit ea.

