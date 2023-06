Ionel Tudorache, care a descoperit piesa 'La Chilia-n port', desemnat cetăţean de onoare al Buzăului

Acordeonistul Ionel Tudorache, cel care a înfiinţat în anul 1998 taraful clasic ce-i poartă numele cu care a înregistrat la studioul Electrecord, albumul 'La Chilian-n port', piesa care dă titlul albumului, folosită la ecranizarea filmului 'Cel mai iubit dintre pământeni', a fost desemnat cetăţean de onoare al municipiului Buzău. Ionel Tudorache, muzicant cu acordeonul şi solist vocal, s-a născut la Buzău pe data de 26 iulie 1953, fiind fiul celebrului violonist Aurel Tudorache.

După absolvirea clasei a VIII-a, la Şcoala Generală Nr. 7 din municipiul Buzău, Ionel Tudorache a urmat şcoala profesională la Uzina 'Electroprecizia' Săcele şi s-a calificat în meseria de strungar. În anii '70 a cântat în ansamblul studenţilor de la Braşov, în anii '80 a colaborat cu artişti renumiţi precum Romica Puceanu, la Cherhanaua din Mamaia, dar şi cu Gabi Luncă, Ion Onoriu sau Toni Iordache.

'Este o onoare şi o bucurie pentru toţi buzoienii să-i acordăm acest titlu pentru că iată, un om simplu a realizat foarte multe într-o zonă pe care noi nu am luat-o în considerare, respectiv muzica lăutărească. Este unul din ultimii artişti ai ţării, ai acestei categorii muzicale şi este o mândrie pentru noi să îl avem aici cu acest titlu de 'Cetăţean de onore'. Iată că Buzăul dă oameni extraordinari, de la laureatul Premiului Nobel, George Emil Palade, Alexandru Marghiloman, Dan Puric, Benone Sinulescu iată şi Ionel Tudorache', a afirmat primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

În anul 1998 a fost înfiinţat taraful 'Ionel Tudorache', iar în anul 2000 a fost înregistrat albumul 'La Chilia-n port'

'Piesa care dă titlul albumului a fost folosită la ecranizarea filmului 'Cel mai iubit dintre pământeni', în regia lui Şerban Marinescu, după romanul cu acelaşi titlu, de Marin Preda. Specialiştii îl apreciază ca pe unul dintre cei mai buni interpreţi ai genului lăutăresc şi an de an este invitat special al Festivalului de Muzică Lăutărească Veche 'Zavaidoc' de la Piteşti', transmite Primăria Buzău. Cu ocazia festivităţii de decernare a titlului de 'Cetăţean de onoare', Ionel Tudorache, a declarat că va încerca să facă cunoscut numele oraşului Buzău, locul în care s-a născut, pe toate scenele din ţară sau din străinătate. 'Pentru mine această distincţie înseamnă o mare cinste, o mare favoare, un mare respect pe care nu credeam că îl voi primii vreodată, dar uite că l-am primit şi le multumesc. Pe scenă sunt de la 8-9 ani. Am cântat pentru toată ţara, pentru toţi oamenii politici, pentru oamenii de rând. Cele mai cunoscute piese ale mele sunt 'La Chilian-n port', 'Portofele, portofele', mai nou. Au fost melodii ascultate de preşedinţi, de Băsescu, de Iliescu', a declarat Ionel Tudorache, conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News