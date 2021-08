Iohannis: Nu tot ce e în PNRR va fi realizat. Am știut de la început că nu e perfect

În contextul unui articol publicat de presa germană despre PNRR-ul României, în care se menționează că există o problemă foarte delicată, președintele Klaus Iohannis a reacționat și a oferit detalii despre PNRR.

"Vom avea un plan aprobat. Sunt așa numite informații pe surse, care "se scurg", sunt unii care vor să-și dea importanță și dau informații senzaționale mai departe.

PNRR-ul nostru știu, am știut de la început că nu este perfect, de aceea, dacă vă amintiți, am spus de acum câteva luni de zile că este foarte bine că s-a depus, că întrebările comisiei se discută, se caută soluții, se schimbă anumite părți din plan. Nici mie nu mi s-a părut un plan perfect, dar în timpul scurt pe care l-am avut la dispoziție, planul totuși a fost elaborat și este un plan rezonabil și va primi răspuns.

Dacă sunt proiecte care din punctul de vedere al comisiei nu sunt eligibile, ele se scot din plan, asta este! Nu este foarte complicat. Nu tot ce e pus acolo la noi, în PNRR la noi, va fi realizat. Dar ceea ce rămâne, și asta e pretenția mea și am spus-o foarte franc și miniștrilor, ceea ce rămâne în plan și rămână ca fiind eligibil și finanțabil trebuie pus în practică. Nu pot să accept un plan care generic este aprobat, banii sunt disponibili și să nu realizăm proiectele.

Cum, din motive birocratice, chiar domnul președinte al Comisiei mi-a spus că unele au mai fost depuse, dar din cauza unor hibe birocratice, nu s-au realizat, ori așa ceva de data asta nu mai accept.

Deci vom avea PNRR, va fi finanțat, probabil unele proiecte vor fi scoase, dar abia atunci începe greul, pentru că aceste proiecte trebuie realizate într-un timp foarte scurt", a declarat Klaus Iohannis.

Culise de la Bruxelles despre PNRR. Crețu: Training de câteva ore, facturat cu 133.000 de euro. Comisia cere explicații

Europarlamentarul Corina Crețu a vorbit despre Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), punctând un aspect pentru care România este criticată.

"Am văzut un articol în presa germană, unde se spunea că e o problemă foarte delicată cu România, foarte multe costuri, cheltuieli care nu sunt corelate între ele. Astea sunt şi informaţiile mele de la Comisie. Să vă dau un exemplu... În PNRR, într-un document pentru modernizarea secțiilor de Terapie Intensivă pentru nou-născuţi se cer 71 de milioane de euro, în acelaşi docment, la altă pagină, se cer 80 de milioane de euro. Am înţeles că la autostrăzi sunt diferenţe, de la o pagină la alta, şi de peste 50 de milioane. Nu se ştie la ce curs valutar s-a calculat, nu sunt corelate cheltuielile. Un training pentru câteva ore facturat la 133.000 de euro. Acum, suntem în perioada în care Comisia Europeană cere clarificări", spus Corina Crețu, la DCNews TV.

Aceasta explica, de curând, faptul că riscăm să primim mai târziu banii dacă nu va fi aprobat curând proiectul, lucru ce este în defavoarea țării noastre.

"Vreau să fie foarte clar - nu e vorba despre o competiţie între ţări, ci am în vedere ceva mult mai pragmatic: faptul că timpul trece în defavoarea noastră. Primii bani vor veni cel mai devreme la finalul acestui an, deci am pierdut cel puţin şase luni. Pentru că termenul de finalizare a implementării este acelaşi pentru toată lumea. În calitate de Membră a Comisiei pentru Control Bugetar a Parlamentului European (CONT), am reuşit extinderea termenelor de finalizare a proiectelor prin PNRR până în 2026, dar angajarea sumelor trebuie să se realizeze până în 2024. Aşadar, grav este că România începe cu cel puţin o jumătate de an mai târziu folosirea banilor prin PNRR. Şi când ne amintim că în luna mai Guvernul folosea un ton atât de optimist privind PNRR-ul”, declara Corina Crețu.