"Observaţi că port două insigne. Una e de la Institutul Aspen, iar pe cealaltă am primit-o la un eveniment dedicat supravieţuitorilor în lupta cu cancerul. Eu însumi sunt unul dintre ei. Sunt norocos să fiu aici, 10 ani mai târziu după ce am fost diagnosticat, ceea ce mă face să cred că sunt în măsură să vorbesc despre neajunsurile bolii dar, mai ales, despre cât de importantă este lupta împotriva cancerului. Să previi e crucial, şi cel mai ieftin, desigur. Iniţial, am vrut să vorbesc despre investiţiile în sănătate, dar mi-am dat seama că e nevoie să punem accentul pe mindset, pe mentalitatea care trebuie schimbată. În loc să vedem totul în termeni de costuri şi bani, să percepem toate aceste cheltuieli în sănătate ca pe o investiţie într-o societate mai sănătoasă. Cred că este elementul cheie şi ne va schimba tuturor perspectiva că nu doar cheltuim bani, pentru că boala în sine este o povară teribilă care vine la pachet cu costuri imense. 3,25% din PIB e mai mult sau mai puţin la fel în toată Europa. În mare, costurile directe şi indirecte legate de cancer în Europa sunt undeva între 199 şi 600 miliarde de euro.

Şi nu e vorba doar despre pacient şi sistemul medical, ci despre întreg ecosistemul din jurul pacientului. Vreau să salut iniţiativa Planul Naţional de Combatere a Cancerului, e un pas uriaş. După cum a spus Lao Tzu - "O călătorie de 1000 de mile începe cu un singur pas." Sunt de părere că am făcut un pas mare. Încă mai avem de făcut şi alţi paşi în direcţia implementării efective a normelor şi a securizării finanţelor. Dar, vă reamintesc, haideţi să nu vedem finanţarea ca pe o cheltuială ci ca pe o investiţie într-o societate sănătoasă. C mă face foarte fericit este că am observat în acest plan direcţii strategice foarte clare care sunt în ton cu standardele impuse de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi de Uniunea Europeană. În UE avem trei instrumente principale în lupta cu cancerul: Planul European de Combatere a Cancerului, Misiunea Orizont Europa şi Parteneriatul pentru Medicina Personalizată" a spus Cătălin Radu – General Manager, Bristol Myers Squibb Romania.

Primul pas din călătoria de 1000 de mile s-a făcut

Noul Parteneriat pentru Medicina Personalizată, care urmează să fie înființat în 2023 și finanțat în cadrul programului Orizont Europa, va identifica prioritățile pentru cercetare și educație în medicina personalizată, va sprijini proiectele de cercetare privind prevenirea, diagnosticul și tratamentul cancerului și va face recomandări pentru lansare a abordărilor medicale personalizate în practica medicală zilnică. Ca acțiune pregătitoare pentru parteneriat, Comisia Europeană va stabili o foaie de parcurs către prevenția personalizată, identificând lacunele din cercetare și inovare, și va sprijini o abordare pentru cartografierea tuturor anomaliilor biologice cunoscute care duc la susceptibilitatea la cancer, inclusiv a cancerelor ereditare.

Medicina personalizată va beneficia, de asemenea, de High-Performance Computing. Combinarea datelor de sănătate ale unei persoane cu monitorizarea în timp real prin dispozitive inteligente și farmacocinetică va constitui baza pentru crearea unui geamăn digital (digital twin) al fiecărei persoane. Acest lucru va valorifica potențialul abordărilor medicale personalizate și va spori strategiile de screening și prevenire, diagnosticele rapide și conceptele terapeutice individualizate.

Conform Globocan, în România, în anul 2020, au fost înregistrate 98886 noi cazuri de cancer (53881 cazuri la sexul masculin și 45005 cazuri la sexul feminin) și 54486 decese (31886 decese la sexul masculin și 22600 decese la sexul feminin). Cele mai frecvente localizări, la ambele sexe, au fost în ordine descrescătoare, colorectal, plămân, sân, prostată, vezică urinară, se arată în Planul Naţional de Combatere a Cancerului actualizat la începutul acestui an.

În data de 3 februarie 2021, Comisia Europeana a lansat Planul European de Combatere a Cancerului, structurat pe patru domenii majore de acțiune (prevenție, depistare timpurie, diagnostic și tratament, îmbunătățirea calității vieții), cu o finanțare de aproximativ 4 miliarde euro. De asemenea, se dorește crearea unui Centru de cunoștințe privind cancerul, în vederea realizării unui sprijin real în domeniul cercetării și inovării. Planul European de Combatere a Cancerului recunoaște valoarea medicinei personalizate pentru managementul cancerului, pentru cei 4 piloni ai planului: prevenție, depistare precoce, tratament și calitatea vieții.

