Inventatorul Iuliean Horneț arată cum am fi putut scăpa de criza energetică: În 6 ani, România ar fi fost bec. M-am certat cu ministerul

Inventatorul român Iuliean Horneț a fost invitatul jurnalistului Răzvan Dumitrescu în cadrul emisiunii ”Ce se întâmplă?” de la DCNews și DCNewsTV. Acesta a declarat că România se confruntă momentan cu 6 crize care necesită o rezolvare stringentă, iar țara noastră ar fi putut scăpa ușor de criza energetică dacă lua mai multe măsuri în acest sens.

România, lovită de 6 crize simultan

"România poate fi scoasă din aceste crize. Din multe crize, șase le-am enumerat eu, unde din trei am eu competențe și aici pot să bag mâna în foc:

1. Criza de mediu, unde ne ține într-o abundență de deșeuri și poluare.

2. Criza energetică

3. Criza alimentară

4. Criza în sănătate

5. Criza în educație

6. Criza în infrastructură.

Sunt cele șase crize pe care eu le propun pentru introducerea de urgență în CSAT. Avem legea care ne protejează, declarăm stare de siguranță națională și atunci cu proiecte finanțate, de acolo nu ies până când nu scoatem România din criză: 10 ani, 7 ani, 4 ani...", a declarat Iuliean Horneț.

Când ar putea scăpa România de criza energetică?

"Dar pe energetic, strict pe soluțiile pe care aveți brevet, vorbim de torefiere, vorbim de piroliză, vorbim de folosirea acelui combustibil, în cât timp am putea să scăpăm de pălăria asta care ne sperie, de criza energetică, adoptând toate soluțiile astea?", l-a întrebat Răzvan Dumitrescu.

"Dacă se aprobau în PNRR proiectele pe care le-am depus oficial pe formular european de la Clusterul Med Green, ca să nu spun de la ECOHORNET, în 6 ani de zile România ar fi fost bec, România era independentă energetic și agricultura refăcută total.", a explicat Iuliean Horneț.

"Eu nu cred că nu există oameni care să nu înțeleagă, să nu facă calcule și să nu-și dea seama că lucrurile astea chiar se puteau întâmpla în bine în România și atunci eu va întreb, credeți că nu se pricep sau credeți că este altceva la mijloc?", a intervenit Răzvan Dumitrescu.

Iuliean Horneț: România trebuie să rămână o țară de slugi, au nevoie de forțe de muncă și mai au de supt resurse de aici

"Nu, decidenții noștri nu mai sunt ai noștri și nu hotărăsc nimic pentru România. România trebuie să rămână o țară de slugi, au nevoie de forțe de muncă și mai au de supt resurse de aici. Imaginați-vă că aici sunt trei mafii foarte bine organizate.", a răspuns Iuliean Horneț.

"Eu știu ce a pățit Frâncu când încerca varianta aceea de reciclare a gunoaielor la Brașov. L-au terminat.", a menționat Răzvan Dumitrescu.

"Sigur, știu. Ceea ce am făcut acum am făcut împreună pentru că piroliza și gazeificarea sunt în managementul deșeurilor la Bruxelles, eu am fost și am băgat-o. Am băgat-o și în România, am fost în Comisia de la Mediu când era președinte avocatul Borza, puteți să îl întrebați. Şi acolo m-am certat cu Ministerul Mediului ca să pot să introduc tratarea termică și termo-chimică a biomasei. Nu voiau, m-a și întrerupt și mi-a zis: "Domnule, avem incinerare, avem mecano-biologică, avem gazeificare", ori deșeurile nu se gazeifică în sistemul de biogaz pentru că rămâne tot deșeu.", a mai spus Iuliean Horneț.

