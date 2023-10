Intervine Hezbollahul după atacul asupra Israelului? Generalul (r) Dan Grecu: Spre deosebire de Hamas, chiar are o structură militară bine definită

Contraofensiva Israelului nu este într-un moment foarte bun

„Deocamdată o văd frânată (n.r. contraofensiva), în sensul că nu a început acea ofensivă terestră, dar asta este o problemă care ține probabil mai mult de relaționarea internațională a Israelului pentru că altfel am văzut imediat după ce a fost acel sângeros atac de sâmbătă, barbar aș putea spune, forțele israeliene s-au mobilizat la rândul lor, au fost mii de proiectile lansate. Partea grea este că deja vorbim de peste câte 1500 de morți din partea fiecărei părți în dispută, israelieni, palestinieni. Vorbim despre peste 5000 de răniți din partea fiecărei părți, israelieni și palestinieni, și vorbim de acea problemă sau de acel ordin dat de autoritățile israeliene pentru evacuarea nordului Fâșiei Gaza, adică practic cam tot ce este la nord de orașul Gaza, în 24 de ore, probabil tocmai pentru a se evita numărul pierderilor colaterale într-o astfel de operațiune de suprimare a mișcării Hamas” a declarat generalul maior (r.) dr. Dan Grecu, pentru B1 TV.

Hezbollah, altă grupare care pune în pericol Israelul

„Hezbollahul de-a lungul istoriei sale s-a păstrat oarecum în expectativă vizavi de reacțiile Hamasului sau a Jihadului Islamic care operează în Fâșia Gaza și au încercat să își diferențieze acțiunile. Acum am văzut acest gest de solidaritate, ceea ce indiscutabil va duce la o exacerbare a confruntării pentru că spre deosebire de Hamas care până la urmă nu este o forță militară extraordinară, Hezbollahul chiar are o structură militară bine definită, are mijloace, are resurse în special din Iran. O astfel de confruntare care probabil ar viza Cisiordania, nu Fâșia Gaza, este posibilă, drept dovadă schimburile de amabilități, ca să nu zic de rachete, între cele două părți” a mai declarat generalul.

Armata israeliană, acuzată că folosește fosfor alb

„Nu e un lucru care să dea bine pentru Israel pentru că astfel de arme de genul fosforului alb, care produc efecte peste normal, sunt interzise în legislația internațională, iar dacă acestea au fost folosite, de data asta, este un punct negativ pentru Israel. Să mă ierte Dumnezeu, nu înțeleg de ce au fost folosite pentru că puterea militară a Israelului în relația cu Hamasul este indiscutabilă. Nu am convingerea că au fost folosite, dar citind din surse spun că dacă le-au folosit, este un act împotriva legislației internaționale” a conchis generalul.

