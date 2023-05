Inspecţia Judiciară s-a autosesizat, după filmarea cu Daniel Horodniceanu

”În urma apariției înregistrării video în care domnul procuror Daniel-Constantin Horodniceanu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a fost oprit pentru control de către un echipaj de poliție, Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu pentru a se stabili dacă există indiciile săvârșirii vreunei abateri disciplinare și va efectua verificări pentru a clarifica circumstanțele incidentului și a evalua comportamentul magistratului în timpul interacțiunii cu echipajul de poliție.”, arată Inspecția Judiciară.

Horodniceanu a fost oprit într-o comună de un echipaj de la Poliţia Rurală, pe motiv că ar fi depăşit maşina Poliţiei fără semnalul de depăşire. De acolo, însă, a pornit un întreg scandal făcut de fostul şef DIICOT, plin de replici acide la adresa agenţilor. CITEŞTE AICI DIALOGUL CU AGENŢII DE POLIŢIE

Daniel Horodniceanu spune că a fost provocat de cei doi poliţişti

„Am remarcat ca in cursul zilei de astazi a aparut in presa o inregistrare cu oprirea mea in trafic de un echipaj de politie pentru o presupusa contraventie rutiera.

La prima vedere, pentru un personaj neutru, avem de a face cu un politist la datorie, care rezista presiunilor incercate de un procuror, oprit in trafic in mod corect.

In realitate, lucrurile stau in alt mod: am fost oprit in trafic la ora 1.30, noaptea, de un echipaj al politiei rurale, fara a incalca vreo norma Rutiera. Am asistat la o sceneta bine pusa la punct de doi politisti care ma cunosteau. Astazi am aflat ca aceasta sceneta a fost si filmata, probabil cu un dispozitiv de inregistrare ascuns, si nu cu body-cam", a precizat Daniel Horodniceanu într-un comunicat de presă. CITEŞTE MAI MULTE AICI

