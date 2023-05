Daniel Horodniceanu, vicepreşedinte CSM şi fost şef DIICOT, filmat când îi reproşează unui poliţist că l-a oprit în trafic: De ce nu mă cunoaşteţi? Trebuie să vă înveţe procuratura?

Horodniceanu a fost oprit într-o comună de un echipaj de la Poliţia Rurală, pe motiv că ar fi depăşit maşina Poliţiei fără semnalul de depăşire. De acolo, însă, a pornit un întreg scandal făcut de fostul şef DIICOT, plin de replici acide la adresa agenţilor.

Iată, mai jos, câteva extrase din dialogul lui Daniel Horodniceanu cu agenţii.

"De ce m-aţi oprit în momentul ăsta? Nu am voie să vă depăşesc sau ce? Sunt procuror-şef Horodniceanu, de la Crimă Organizată. Nu mă cunoaşteţi? De ce nu mă cunoaşteţi oare? De unde sunteţi dvs, de la Vaslui sau de la Iaşi?", a spus Horodniceanu.

După ce i s-a spus că a efectuat manevra de depăşire fără a semnaliza în prealabil, dar şi că depăşise limita de viteză în localitate, autospeciala circulând deja cu 50 km/h, Horodniceanu a reacţionat acid.

"Terminaţi, dom'le cu prostiile astea. Dumneavoastră nu ştiţi cu cine vorbiţi. Să îmi mai spuneţi o dată, vă rog, cum vă numiţi. Văd că sunteţi foarte scrupuloşi, la datorie. Ce faceţi dumneavoastră la ora asta? Faceţi patrulă pe strada principală dintr-un sat? O să vorbesc cu şeful IPJ-ului. Dumneavoastră trebuie să căutaţi hoţii pe câmp, nu pe strada principală. Vreţi să vă învăţ eu să vă faceţi treaba? Trebuie să vă înveţe procuratura? Eu sunt de 25 de ani procuror, sunt în mare măsură să vă învăţ", a mai spus Daniel Horodniceanu.

Iată clipul complet, publicat de cei de la Jurnalist.ro.

Daniel Horodniceanu spune că a fost provocat de cei doi poliţişti

„Am remarcat ca in cursul zilei de astazi a aparut in presa o inregistrare cu oprirea mea in trafic de un echipaj de politie pentru o presupusa contraventie rutiera.

La prima vedere, pentru un personaj neutru, avem de a face cu un politist la datorie, care rezista presiunilor incercate de un procuror, oprit in trafic in mod corect.

In realitate, lucrurile stau in alt mod: am fost oprit in trafic la ora 1.30, noaptea, de un echipaj al politiei rurale, fara a incalca vreo norma Rutiera. Am asistat la o sceneta bine pusa la punct de doi politisti care ma cunosteau. Astazi am aflat ca aceasta sceneta a fost si filmata, probabil cu un dispozitiv de inregistrare ascuns, si nu cu body-cam.

Imaginile sunt, insa prelucrate, filmul avand si alte pasaje, taiate, insa. As accentua ideea ca filmarea, scoasa din context, ilustreaza un personaj reprobabil care abuzeaza de putere in fata unui politist la datorie. Comportamentul meu intrigat poate avea un sens-desi e greu sa privesti ca acceptabil orice exces de putere- doar in contextul mai larg in care conduceam regulamentar si politistii m-au oprit in conditiile descrise, precum si de faptul ca nu este prima data cand se intampla asta.

Faptul ca pretindeau ca nu ne cunoastem a fost de natura sa ma provoace, odata in plus, si sa reactionez astfel. Realizez ca m-am aflat intr-o situatie provocata, dar ce este regretabil si imi reprosez acest lucru, este ca nu am rezistat provocarii si, pe acest fond emotional, probabil si combinat cu unele probleme personale, am reactionat in acest mod, care nu ma caracterizeaza.

Daca s-ar trece dincolo de reactia mea, pe care, fie ea si provocata, o regret sincer, subiectul contine si tema mai larga a faptului ca politistii pot opri fara niciun motiv soferii in trafic pretinzand incalcari ale legii a caror falsitate este imposibil de probat pentru sofer.

Dincolo de calitatea mea de magistrat daca in film ar fi fost un om revoltat de oprirea in trafic fara motiv filmul evenimentelor ar fi generat altfel de emotii publice”, a anuntat Horodniceanu, conform Aktual24.

