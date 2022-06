Iniţiativa compensării preţului la carburant cu 50 de bani, tolerată "din inerţie" de coaliţie. Kelemen: Noi am făcut o mare prostie...

"Au fost mai multe variante pe masa coaliţiei săptămâna trecută şi acum două săptămâni şi, până acum, această idee a fost asumată, agreată, în primul rând de PNL şi de premier şi suntem solidari, că aşa funcţionează o coaliţie. Mecanismele de aplicare a acestei decizii vor fi stabilite de Ministerul Energiei, Ministerul Economiei şi Ministerul de Finanţe, dar nu vom umbla, până la urmă, la taxe şi la accize, la TVA şi la accize, ci va fi o compensare din bugetul statului pentru cei care vor aplica această reducere", a declarat Kelemen Hunor, la Digi 24. El consideră că "marea majoritate a traderilor vor aplica această compensare", în contextul în care au fost discuţii cu reprezentanţii OMV şi Rompetrol.



Vicepremierul a spus că impactul bugetar va fi de până la 800-900 milioane lei pentru trei luni şi mecanismele de compensare vor fi cuprinse în actul normativ. "Acest lucru înseamnă, deocamdată, pentru trei luni de zile, nu sunt convins că aşa va rămâne, dar este o primă perioadă pentru trei luni de zile. Pe de o parte. Pe de altă parte, vedem, efortul bugetar va fi de 800-900 până la un miliard de lei pentru trei luni. (...) În acest moment, într-adevăr, atât am putut asuma de la bugetul de stat, pentru trei luni de zile, dar eu recunosc că au fost mai multe variante de lucru pe masa coaliţiei", a afirmat Kelemen.

Greşelile din trecut... costă

Preşedintele UDMR a explicat că în Ungaria a putut fi plafonat preţul carburanţilor întrucât statul maghiar este acţionar majoritar la MOL, care deţine aproximativ 80% din industria petrolieră şi autorităţile din ţara vecină au redus marja de profit, de unde s-a putut plafona preţul, posibilitate pe care statul român nu o are, întrucât nu deţine majoritatea în companiile petroliere. "Noi, aici, trebuie să mai spunem un lucru, fiindcă toată lumea spune cum au făcut ungurii, cum au făcut alţii: noi am făcut o mare prostie, acum foarte mulţi ani şi trebuie să spunem acest lucru. Statul român nu mai controlează aproape nimic din ceea ce înseamnă industria de petrol, rafinăriile nu sunt în proprietatea statului. (...) Şi, uite, acum se demonstrează că greşelile vechi au o umbră lungă, umbra lungă care vine până în 2022. Sigur, atunci noi am mers pe ideea că, domnule, totul trebuie să dai la privat. Nu prea ai dat la privat, că OMV-ul cât de mult e privat, e altă discuţie, dar statul român a scăpat din mână tot ce înseamnă control pe acest sector şi nu numai. În zona de energie, această perioadă demonstrează că e bine să ai pârghiile de control, dincolo de Autoritatea de reglementare, care are nişte posibilităţi, dar destul de limitate. Şi, în acest moment, noi nu putem să mergem pe varianta de a umbla la varianta de profit, fiindcă nu deţinem noi majoritatea în aceste companii", a explicat vicepremierul.



Întrebat dacă se poate reglementa prin lege o limitare a profitului, Kelemen a răspuns că ar fi posibil, la un moment dat, dar atunci s-ar ajunge la o intervenţie "brutală" pe piaţă. "Vă spun, au fost mai multe variante, inclusiv să înjumătăţim TVA-ul şi să reducem accizele, care e o chestiune mult mai dificilă în acest moment şi atunci să avem un preţ, într-un fel, plafonat. Dar asta ar fi însemnat un impact bugetar mult mai mare. Cine ce părere a avut în coaliţie chiar nu contează. Fiindcă au fost discuţii ample, pe alocuri destul de aprinse, dar în acest moment asta a fost decizia şi această decizie o vom aplica", a mai spus Kelemen.

