Infidelitate la locul de muncă: 5 profesii în care oamenii înșală cel mai des

Paul Evans, care își desfășoară activitatea în cadrul agenției I-Spy Detectives, spune că, deși meseria nu determină în mod direct comportamentul, există tipare pe care le-a observat în numeroase cazuri de infidelitate.

Departamentul IT: experți în ascunderea urmelor

Surprinzător sau nu, specialiștii IT se găsesc pe lista detectivului. Evans explică că aceștia nu doar că știu să manipuleze tehnologia, ci o folosesc și pentru a-și acoperi urmele digitale. O conversație prelungită la telefon sau în fața laptopului poate fi justificată ușor drept „o problemă profesională”.

„Se ocupă de mult mai multe cazuri în sectorul IT decât m-aș fi așteptat”, spune detectivul, subliniind că acești profesioniști sunt adesea greu de prins în flagrant, conform Ladbible.

Reprezentanți de vânzări: mobilitate și tentație

Natura itinerantă a jobului le oferă reprezentanților de vânzări ocazia de a întâlni constant persoane noi, deseori în contexte intime precum hoteluri sau evenimente de networking. Evans afirmă că aceștia sunt „persuazivi din fire” și se adaptează cu ușurință situațiilor sociale, inclusiv celor romantice.

„Am urmărit un caz în care un agent de vânzări se întâlnea cu o colegă, dar și cu persoane random, la barul hotelului unde era cazat”, povestește detectivul.

Însoțitori de zbor: granițe fragile la mii de kilometri de casă

Călătoriile pe distanțe lungi, nopțile petrecute în hoteluri și presiunea jobului par să crească riscul de infidelitate în rândul însoțitorilor de zbor. Evans relatează un caz în care o stewardesă căsătorită a început o relație cu un pilot de la o altă companie aeriană, cei doi rezervând mereu aceleași hoteluri în timpul escalelor.

„Limitele se estompează rapid când ești la jumătate de glob distanță”, avertizează detectivul.

Angajații centrelor de apeluri: conexiuni intense în condiții de stres

Spre surprinderea multora, și angajații call center-urilor sunt în topul meseriilor asociate infidelității. Presiunea constantă și proximitatea colegilor favorizează crearea unor legături emoționale puternice, care pot scăpa de sub control.

„Prietenii strânse pot depăși rapid limita”, spune Evans, explicând că a întâlnit cazuri în care colegii de birou își consolau reciproc stresul într-un mod nepotrivit.

Profesioniștii medicali: între stres și legături interpersonale

Epuizarea, schimburile de tură și apropierea fizică dintre colegi fac din spitale un mediu propice pentru aventuri. Detectivul relatează un caz în care o asistentă avea o relație cu un medic de noapte într-o cameră liberă a spitalului. Într-o altă situație, un chirurg căsătorit a fost surprins în plină infidelitate chiar în sala de operații.

Deși concluziile lui Evans nu ar trebui să stigmatizeze cele cinci profesii, detectivul atrage atenția că privirea suspicioasă nu este o soluție, dar că semnele subtile pot fi un motiv de dialog deschis în cuplu. În cele din urmă, infidelitatea rămâne o alegere individuală, nu o consecință directă a locului de muncă.