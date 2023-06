Indicatorul de Încredere Macroeconomica realizat de Asociația CFA România a crescut în luna mai 2023

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni a continuat să scadă și s-a situat la valoarea medie de 7,73% - cea mai mică valoare din martie 2022.

Adrian Codirlașu, CFA – Vicepreședinte al Asociației CFA România declară: “Conform rezultatelor sondajului procesul dezinflaționist continuă, anticipațiile inflaționiste atingând cea mai mică valoare din 2013. Consistent cu aceste anticipații dezinflaționiste sunt și anticipațiile de ușoară reducere a ratelor de dobândă. Însă, în acest ciclu economic, atât rata inflației, cât și ratele de dobândă se vor stabiliza la valori semnificativ mai ridicate decât cele înregistrate între cele două crize: criza subprime si criza corona.”

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, 85% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală). Astfel valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0146 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,0719 lei pentru un euro.

Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale în orașe, 61,5% dintre participanți anticipează o stabilitate a acestora în timp ce 38,5% dintre participanți anticipează o scădere în următoarele 12 luni, nefiind înregistrată nicio opinie de majorare a prețurilor. De asemenea 46% consideră că prețurile actuale sunt supraevaluate, iar 54% că sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat anticipat pentru acest an: valoarea medie a anticipațiilor este de 4,8%.

Pentru anul 2023 valoarea anticipată de creștere a PIB real a scăzut față de exercițiul anterior la valoarea de 2,7%.

Datoria publică calculata ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 54% în următoarele 12 luni.

Despre sondaj:

Sondajul este realizat lunar de Asociația CFA România, de 12 ani, și reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizația dorește să cuantifice anticipațiile analiștilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămâna a fiecărei luni iar participanții sunt membri ai Asociației CFA România și candidații pentru nivelurile II și III ale examenului CFA.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) și 100 (încredere deplină în economia românească) și este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la:

Condițiile curente - referitoare la mediul de afaceri și piață muncii; Anticipațiile pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piață muncii, evoluția venitului personal la nivel de economie și evoluția averii personale la nivel de economie.

Pe lângă întrebările necesare pentru calculul Indicatorului de Încredere Macroeconomică, sondajul evaluează și anticipațiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflației, ratele de dobânda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET și condițiile macroeconomice globale.

Titlul CFA® este unul dintre cele mai prestigioase din lume în rândul profesioniștilor din domeniul financiar. Administrat de către CFA Institute, programul CFA este un program post-universitar, care pregătește și testează candidații în domeniul eticii și standardelor profesionale, analizei situațiilor financiare, economiei, managementului de portofoliu, analizei și evaluării diverselor instrumente financiare și de investiții. Astăzi, în lume, există peste 190.000 de deținători ai acestui titlu, majoritatea fiind afiliați la cele 160 organizații membre ale CFA Institute. Candidații pentru titlul CFA® trebuie să promoveze o serie de trei examene cu frecvența anuală. Fiecare examen presupune cca. 250-300 de ore de studiu individual. În plus, sunt necesari 4 ani de experiență profesională relevantă în domeniul financiar, precum și aderarea la un cod de standarde etice și profesionale stricte.

Asociația CFA România este organizația profesioniștilor în investiții din România, deținători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA®), calificare administrată de CFA Institute (USA). Asociația CFA România este una dintre cele peste 160 de societăți membre ale CFA Institute, și are misiunea de a promova interesele specialiștilor în investiții și de a menține standarde ridicate de integritate și excelență profesională.

În prezent, Asociația CFA România are peste 250 de membri, deținători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA®). Comunitatea CFA mai cuprinde și aproximativ 100 de candidați la unul din nivelurile de examinare. Profesioniștii care sunt membri ai Asociației CFA România lucrează pentru instituții de reglementare, instituții supranaționale, instituții bancare, firme de asigurări, firme de intermediere de valori mobiliare, firme de asset management, fonduri de pensii, firme de consultanță, sectorul public, instituții de învățământ, companii care activează în diverse sectoare economice etc.

