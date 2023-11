În 2023, de Black Friday, eMAG a vândut în 10 ore cât în toată ziua de anul trecut: 2,2 milioane de produse

La 10 ore de la începerea Black Friday 2023,clienții eMAG au comandat peste 2,2 milioane de produse din categorii diverse, cu 22% mai multe decât anul trecut. Românii au urmărit pe parcursul zilei ofertele la cel mai bun preț din an și au plasat comenzi în valoare de peste 610 milioane de lei.

Peste 480.000 de clienți au comandat, în medie, 4,7 produse

Record la plățile online cu cardul: peste 75% din total

În acest interval, comercianții din Marketplace prezenți în Black Friday au vândut peste 580.000 produse. De asemenea, până acum peste 600 dintre ei au realizat vânzări mai mari decât într-o lună obișnuită, iar evenimentul continuă până noaptea târziu.

„Interesul extrem de mare al oamenilor în acest an arată că Black Friday este un eveniment relevant și așteptat de milioane de români care au găsit produse pentru nevoile lor, aproape de finalul unui an în care au resimțit presiunea crescută a inflației. Ne-am pregătit pentru ei și le-am pus la dispoziție un număr mai mare de oferte, iar șapte din zece sunt la cel mai mic preț din 2023. În plus, clienții pot accesa până la 4.000 de lei pentru plata în patru rate prin eMAG/MyWallet, fără dobândă și fără comision. Black Friday continuă până târziu în noapte cu milioane de oferte la cel mai bun preț din an,” a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

Clienții au urmărit atât produse de folosință îndelungată, cât și produse pe care le folosesc frecvent acasă. În plus, de Black Friday la eMAG clienții au descoperit și o mulțime de produse și experiențe care nu sunt disponibile pe eMAG decât în această zi.

Curiozități de Black Friday:

Cea mai complexă comandă: 22 de produse din categorii diferite

Cea mai mare comandă a avut valoarea de 61.929,91 lei și a inclus două televizoare, două laptopuri, două tablete și un sistem audio-video

Număr produse vândute după 10 ore de la startul Black Friday:

Laptopuri, IT, birotică și papetărie: 98.000

TV, audio-video, gaming și cărți: 92.000

Electrocasnice mici și mari: 176.000

Telefoane, tablete și gadget-uri: 130.000

Jucării și articole pentru copii: 303.000

Fashion și sport: 76.000

Mobilă și casă: 150.000

Parfumuri, îngrijire personală și cosmetice: 410.000

Băuturi, băcănie și petshop: 510.000

Bricolaj, grădină și auto: 83.000





