Importuri frauduloase de băuturi carbogazoase: Vama Română a descoperit datorii de 4,1 milioane lei

Primele controale au confirmat abateri semnificative, iar statul a recuperat deja sume suplimentare în valoare totală de 4.110.000 lei. Procesul de verificare continuă, vizând atât declaraţiile vamale, cât şi originea, valoarea şi clasificarea produselor introduse în ţară.

Abateri majore descoperite în urma controalelor

Potrivit AVR, verificările au vizat operaţiuni de punere în liberă circulaţie a unor băuturi carbogazoase despre care existau indicii că ar fi fost subevaluate sau declarate incorect. Primele rezultate confirmă că mai mulţi importatori nu au respectat prevederile legislaţiei vamale, generând pierderi semnificative pentru bugetul de stat.

În urma controalelor derulate până în prezent, autoritatea a stabilit obligaţii fiscale suplimentare de peste 4,1 milioane lei, sumă deja în curs de recuperare. Investigarea continuă, iar instituţia susţine că pot apărea noi sume datorate, pe măsură ce se finalizează analiza documentelor rămase.

Val de controale naţionale în domeniile cu risc ridicat

Autoritatea Vamală Română anunţă că, în perioada următoare, va extinde acţiunile de control la nivel naţional, concentrându-se pe sectoarele considerate vulnerabile: produse accizabile, băuturi răcoritoare susceptibile de subevaluare, electronice, textile, articole din tutun şi importuri realizate de firme nou-înfiinţate.

Obiectivul declarat este reducerea evaziunii fiscale, combaterea pieţei ilicite şi creşterea gradului de conformare voluntară a operatorilor economici. Verificările vor acoperi întregul lanţ comercial, de la importatorii primari până la punctele finale de distribuţie.

Analiza de risc, instrument principal pentru detectarea neregulilor

AVR va intensifica utilizarea analizelor de risc, inclusiv a celor digitale, prin verificări post-import şi acţiuni de control ulterior. Acest tip de verificare permite identificarea unor ilegalităţi care nu pot fi observate în momentul introducerii mărfurilor în ţară.

Instituţia subliniază că aceste analize sunt esenţiale pentru descoperirea discrepanţelor dintre datele declarate şi situaţia reală, permiţând recuperarea sumelor datorate bugetului şi descurajarea practicilor frauduloase în comerţul internaţional.

AVR promite controale ferme şi o capacitate operaţională modernă

„Combaterea fraudei vamale reprezintă o prioritate strategică pentru Autoritatea Vamală Română. Vom continua acţiunile de control cu fermitate şi rigoare, pentru a ne asigura că legislaţia este respectată, iar bugetul statului este protejat”, a declarat Mihai Savin, vicepreşedinte AVR, conform unui comunicat.

Acesta a mai precizat că instituţia îşi modernizează constant capacitatea operaţională, investind în tehnologii de analiză de risc şi în proceduri post-import care pot detecta neregulile indiferent de momentul în care au fost comise.

Prin acţiunile sale, Autoritatea Vamală Română îşi reafirmă angajamentul de a întări mecanismele de control şi de a proteja veniturile publice. Instituţia anunţă că procesul de verificare este în derulare, iar rezultatele finale ar putea confirma o amploare şi mai mare a fenomenului de fraudă în sectorul importurilor de băuturi carbogazoase.