Imagini din razboi. Rusia lovește orașul Kharkiv, un copil de 10 ani a murit și peste 20 de răniți - VIDEO

Rusia a lovit în această dimineata orașul Kharkiv unde peste 20 de persoane au fost rănite și un copil de 10 ani a murit.

„Kharkiv, atac rusesc în această dimineață.

Un copil, un băiat de 10 ani... Condoleanțe familiei și celor dragi!

Peste 20 de persoane au fost rănite. Toți răniții primesc asistența necesară.

Operațiunea de salvare este în desfășurare, și le mulțumesc tuturor celor care ajută poporul nostru.

Totodată, exprim recunoștința față de toți luptătorii noștri care, în ciuda tuturor, înaintează, înving ocupanții și aduc justiția pentru crimele rusești mai aproape. Rezistența noastră, mișcarea noastră și pierderile zilnice ale ocupanților sunt răspunsul la teroarea rusă” a transmis Zelenski pe pagina sa de X.

