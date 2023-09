Imagine cu drona rusească, despre care ucrainenii susțin că a căzut în România /foto

„Potrivit Serviciului de Grăniceri de Stat al Ucrainei, drona „Shahed” a căzut și s-a detonat pe teritoriul României peste noapte”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean, Oleg Nikolenko, pe rețelele de socializare, referindu-se la dronele fabricate iranian.

El a spus că incidentul a avut loc în timpul unui atac masiv rusesc lângă Izmail, situat pe Dunăre, vizavi de România.

#WW3 – #Romania air defense issued an air raid alert during yesterday nights Russian bombing on the #Danube Delta Port of #Reni, #Ukraine.



40 airstrikes on the Reni port have been reported.



???? show a Russian rocket was supposed to fall on Romanian territory. #NATO #BREAKING pic.twitter.com/owL7ww5M3P