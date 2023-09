Constantin Spînu, MApN, după ce Ucraina a spus că dronele Rusiei au căzut în România: Colegii mei au monitorizat în timp real atacurile

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naţionale, generalul Constantin Spînu, a vorbit într-o intervenție la Antena 3 CNN despre atacul rus de la graniță, după ce Ucraina a susținut că dronele Rusiei au căzut în România.



"După momentul comunicatului pe care Ministerul Apărării l-a dat şi a dezminţit categoric căderea unei drone ruseşti pe teritoriul României, au apărut foarte multe momente de insistenţă de partea ucraineană, inclusiv această declaraţie a ministrului de Externe, Dmitro Kuleba, cum că ei au fotografii care arată că această dronă rusească a căzut pe teritoriul României. O să avem şi fragmente din articolele din presa ucraineană. Vă întreb pe dumneavoastră care este poziţia Ministerul ai Apărării în acest moment?", l-a întrebat jurnalistul Radu Tudor pe Constantin Spînu.

Constantin Spînu, MApN: Mijloacele de atac utilizate de Federaţia Rusă nu au generat ameninţări militare directe

"În primul rând am să vă răspund direct întrebării. Aş vrea să reiterez faptul că aceste atacuri ale Federaţiei Ruse, care sunt îndreptate împotriva obiectivelor şi infrastructurii civile din Ucraina, sunt nejustificate şi în profundă contradicţie cu regulile dreptului internaţional umanitar, iar Ministerul Apărării Naţionale a condamnat de fiecare dată cu fermitate aceste atacuri. Vă pot spune că structurile cu responsabilităţi ale Ministerului Apărării Naţionale, colegii mei, care sunt în turele operative, au monitorizat în timp real nu doar atacurile de azi-noapte, ci şi cele de vineri spre sâmbătă, iar noi am comunicat şi duminică dimineaţă, am făcut-o cu promptitudine şi astăzi că în niciun moment mijloacele de atac utilizate de Federaţia Rusă nu au generat ameninţări militare directe la adresa teritoriului nostru naţional sau apelor teritoriale.

Poate că sună această frază un pic încifrat, un pic tehnic, dar ca să răspund direct întrebării dumneavoastră, noi am infirmat în mod categoric informaţiile vehiculate în spaţiul public, pentru că ele au început de azi de dimineaţă în mediul online, informaţiile conform cărora ar fi existat drone ruseşti, ca să spunem exact despre ce este vorba, care ar fi căzut pe teritoriul naţional al României. Această afirmaţie a Ministerului Apărării Naţionale este bazată, aşa cum prezentat şi ministrul Apărării Naţionale în interviul la care aţi făcut referire, pe raportările şi pe datele concrete pe care le primim de la structurile din teritoriu şi din întregul sistem naţional de apărare", a spus Constantin Spînu.

"Numai cine nu trăieşte lângă un un război în desfăşurare, nu poate să înțeleagă groaza oamenilor"





"Domnule general, acum, neputând prezenta, să spunem, dovezi clare, înregistrări sau eu ştiu, alte elemente militare secrete, este cuvântul nostru versus cuvântul ucrainenilor. Am avut trei afirmaţii astăzi oficiale de la Kiev cum că a căzut această dronă rusească în România. Două afirmaţii oficiale de aici, din România, una, ministrul apărării Angel Tîlvăr şi comunicatul MApN şi ministrul de externe Luminiţa Odobescu, care a reiterat în faţa omologului german toate afirmaţiile făcute de Ministerul Apărării. Cuvântul nostru contra cuvântul lor. Ce mai poate fi adus ca argument şi dacă puteţi transmite opiniei publice, noi avem toate sistemele de monitonizare acolo în zona aceea unde sunt frecvent bombardamente, în zona Reni-Ismail?", a întrebat Radu Tudor.



"Cred că este o diferenţă stilistică. Vă rog să îmi permiteţi să nu credeţi că vreau să fiu ironic între a nega, aşa cum am înţeles că cineva ne acuza, şi a infirma. Infirmarea o facem pe bază de probe, pe bază de raportări, pe baza situaţiei pe care o vedem în permanenţă, pe care o monitorizăm, pe care o înţelegem şi pe care o anticipăm. Evident, sunt zone aproape de Ucraina, care sunt aproape de un teatru de război, iar reacţia oamenilor din acele zone trebuie înţeleasă. Numai cine nu trăieşte lângă un un război în desfăşurare, adică cine nu trăieşte lângă o astfel de zonă nu poate să înţeleagă teroarea, groaza oamenilor, ca să nu mai vorbim de poporul ucrainean...", a spus Constantin Spînu.

