Ilie Năstase și Ioana, DIVORȚ. Tenismenul, derapaj grav pe Internet, rafală de înjurături. ”Ilie, te rog să te opreşti!”

Ilie Năstase a reacționat vehement după ce soția sa, Ioana Năstase, a scris pe o rețea de socializare despre divorțul lor, scrie Click.ro. Ilie Năstase le-a înjurat pe admiratoarele soției sale, prin comentarii la postare.

„Astăzi, un capitol din viaţa mea a luat sfârşit! Mă consider o femeie puternică şi mândră de faptele mele… răbdarea mea, iertarea mea, voinţa şi bunele intenţii. Pot spune că această experienţă m-a schimbat foarte mult din toate punctele de vedere, chiar dacă a fost nevoie de foarte multă stăpânire de sine. RĂBDAREA MEA A LUAT SFÂRŞIT!!! În toată această perioadă, am avut şi ocazia de a cunoaşte oameni buni, de o mare valoare şi bine intenţionaţi, iar pentru asta le mulţumesc! Poate unii dintre dumneavoastră m-aţi judecat greşit, alţii mi-aţi acordat înţelegere şi mi-aţi apreciat răbdarea, care nu a fost deloc uşoară. Am continuat să lupt, crezând şi sperând că se va schimba ceva în bine. Vă rog să mă înţelegeţi că în această perioadă voi avea nevoie de linişte şi puţină intimitate! Vă mulţumesc frumos, pentru înţelegere! Cu deosebit respect, IOANA!“, a scris Ioana Năstase pe Facebook.

Reacția lui Ilie Năstase

Ilie Năstase a înjurat mai multe femei care și-au arătat susținerea față de Ioana Năstase.

”Mai bine fă o vizită urgentă la estetician, ai mare nevoie!”, ”Fraiero, tu ştii ce am făcut în viaţa mea? Tu nu ai realizat nimic, p**** jegoasă ce eşti!”, au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de Ilie Năstase.

Ioana Năstase a reacționat imediat la postările vulgare ale soțului.

”Dragă Ilie, te rog să te opreşti să mai jigneşti aceste doamne! Nu ţi-au făcut niciun rău şi nu te-au jignit cu absolut nimic. Te-am rugat şi te rog, în faţa bunului Dumnezeu, să fii un om bun! Te rog, opreşte răutăţile! Mulţumesc!”, a fost mesajul scris de Ioana Năstase.

Postarea de pe Facebook a fost ulerior ștearsă de către Ioana Năstase.

Ilie Năstase mai vrea un copil, deşi are 75 de ani

"Eu îmi doresc multe și nu știu dacă se poate realiza, dar suntem dornici să facem un copil. Deocamdată nu s-a întâmplat, încercăm. Vor zice ăștia că sunt Superman! Vedem ce putem face și dacă există posibilitatea. Dacă e fată, nu știu dacă o fac următoarea Simona Halep, depinde de ea! Eu vreau să o fac”, a declarat Ilie Năstase, conform ProSport.

Ilie Năstase, care a fost un mare crai al sportului alb, nu a ascuns niciodată faptul că a avut mai multe relații decât căsnicii. Chiar a glumit și pe seama copiilor, despre care a spus că le-a pierdut șirul. Însă, oficial, Nasty are 5 copii.

