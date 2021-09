Ilie Năstase mai vrea un copil, deşi are 75 de ani: Vor spune că sunt Superman

"Eu îmi doresc multe și nu știu dacă se poate realiza, dar suntem dornici să facem un copil. Deocamdată nu s-a întâmplat, încercăm. Vor zice ăștia că sunt Superman! Vedem ce putem face și dacă există posibilitatea. Dacă e fată, nu știu dacă o fac următoarea Simona Halep, depinde de ea! Eu vreau să o fac”, a declarat Ilie Năstase, conform ProSport.

Ilie Năstase, care a fost un mare crai al sportului alb, nu a ascuns niciodată faptul că a avut mai multe relații decât căsnicii. Chiar a glumit și pe seama copiilor, despre care a spus că le-a pierdut șirul. Însă, oficial, Nasty are 5 copii.

Cu Dominique Grazia s-a căsătorit în 1972 și au avut un mariaj de zece ani, timp în care modelul belgian a născut-o pe Nathalie.

În 1984, Năstase a mers la altar cu actrița Alexandra King, iar în timpul căsătoriei au adoptat doi copii, Nicholas și Charlotte. După 14 ani, cei doi au divorțat.

În 2004, Năstase s-a recăsătorit cu Amalia Teodosescu, de care s-a despărțit în 2010. Amalia și Ilie au împreună două fete, Alessia și Emma Alexandra.

Până la mariajul cu Ioana Simion, Ilie Năstase a mai fost căsătorit și cu Brigitte Sfăt, scrie Digisport.ro.

Ilie Năstase nu i-a făcut încă un cadou de nuntă Simonei Halep

'Simona nu a primit încă racheta de la mine pentru că nu am găsit. Trebuie să cumpăr şi eu de pe internet o rachetă de-ale mele. Chiar nu mai am rachete de-ale mele. Nu ştiu cât costă o rachetă, 30-40-50 de euro, nepotul meu ştie, el se ocupă', a spus Năstase. Fostul număr 1 ATP a schimbat, vineri, câteva mingi cu Simona Halep, Gheorghe Popescu şi Victor Hănescu îmbrăcat în uniforma de general de culoare albă.

'Am jucat tenis în toate costumaţiile, azi am făcut-o un costum de general. În militar nu am mai jucat, e prima oară. Mi-am făcut uniforma asta albă fiindcă m-am dus la nunta Simonei. Şi având loc la Marea Neagră şi fiind acum două săptămâni şi Ziua Marinei am hotărât să îmi fac uniformă albă', a afirmat Năstase, prezent la lansarea platformei TennisWin, o reţea socială dedicată iubitorilor de tenis, conform Agerpres.