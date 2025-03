Ilie Bolojan participă la Consiliul European. Se va întâlni cu Volodimir Zelenski

Summitul special de la Bruxelles va aduce în prim-plan sprijinul pentru Ucraina și consolidarea apărării europene, într-un context geopolitic tensionat.

Update: Bolojan a discutat cu viitorul cancelar german

Preşedintele interimar al României, Ilie Bolojan, a declarat, joi, că a discutat cu liderul CDU, Friedrich Merz, viitorul cancelar german, inclusiv despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării.

"M-am bucurat să mă întâlnesc cu preşedintele CDU, Friedrich Merz, azi. L-am felicitat pentru importanta victorie de la recentele alegeri. Am discutat despre cum România şi Germania pot colabora pentru a face UE mai puternică, mai rezilientă şi mai sigură în actualul context global. De asemenea, am subliniat importanţa coordonării eforturilor noastre pentru a asigura apărarea şi descurajarea colective. Am discutat despre oportunităţile de intensificare a cooperării bilaterale, inclusiv în domeniul industriei apărării", a scris Bolojan pe platforma X.

Preşedintele interimar al României participă joi la Consiliul European special.

Update: „România reprezentată la cel mai înalt nivel, în Europa”

Partidul Național Liberal (PNL) a transmis un mesaj clar despre implicarea activă a României pe scena europeană. „România reprezentată la cel mai înalt nivel, în Europa” este mesajul postat pe pagina oficială a partidului, în contextul participării președintelui interimar Ilie Bolojan la Consiliul European.

„Astăzi, la Bruxelles, m-am întâlnit cu Manfred Weber, președintele Partidului Popular European, înaintea Summitului #PPE. Am discutat despre priorități-cheie și modul în care le putem alinia eficient. România este pregătită să acționeze alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru a găsi soluții rapide la provocările actuale.Oamenii așteaptă rezultate, iar noi trebuie să livrăm. Securitatea rămâne o prioritate absolută”, a declarat Ilie Bolojan.

Întâlniri cu liderii europeni înaintea dezbaterilor

Președintele interimar al României își va începe ziua cu o întâlnire cu Manfred Weber, președintele Partidului Popular European (PPE), urmată de participarea la Summitul PPE, unde se vor discuta aspecte politice esențiale pentru viitorul Uniunii Europene.

Ulterior, la amiază, Ilie Bolojan se va alătura celorlalți lideri europeni în cadrul dezbaterilor Consiliului European. O prezență notabilă la reuniune va fi și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care este invitat să participe la discuțiile privind sprijinul acordat țării sale în fața agresiunii ruse.

Poziția României privind securitatea europeană

Înaintea summitului, Ilie Bolojan a convocat, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele parlamentare, pentru a stabili o strategie unitară a României în domeniul politicii externe. Una dintre principalele teme abordate a fost răspunsul României la provocările de securitate actuale.

Potrivit unor surse oficiale, majoritatea partidelor au respins ideea ca România să trimită trupe de menținere a păcii în eventualitatea unui acord de încetare a focului între Rusia și Ucraina. În schimb, s-a subliniat importanța susținerii continue pentru Ucraina, atât din punct de vedere militar, cât și umanitar.

Bolojan: „Susținerea Ucrainei este o susținere a securității României”

Într-o declarație făcută la sfârșitul săptămânii trecute, Ilie Bolojan a subliniat că România rămâne angajată în sprijinirea Ucrainei, considerând că acest lucru nu este doar o obligație morală, ci și o măsură esențială pentru securitatea națională.

„În ceea ce privește susținerea pentru Ucraina, în consultările care au avut loc ne-am exprimat de principiu disponibilitatea țării noastre de a susține în continuare această țară, pentru că nu este doar o susținere a victimei în fața agresorului, ceea ce este o chestiune de principiu, ci, în fapt, este o susținere pentru securitatea țării noastre, pentru că, dacă aceste abordări ale Rusiei se vor menține și în perioada următoare și știm ce a însemnat istoria în această parte de lume, Ucraina poate fi doar prima victimă”, a afirmat Bolojan, într-o conferință de presă.

