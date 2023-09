Ies la iveala detalii despre asasinarea lui JFK. Un fost agent al serviciilor secrete le dezvăluie

După șase decenii, noi informații continuă să iasă la iveală în cazul unuia dintre cele mai cercetate evenimente din istoria americană: asasinarea președintelui John F. Kennedy.

Paul Landis, un fost agent al serviciilor secrete, în vârstă de 88 de ani, care a fost martor la uciderea președintelui, a mărturisit într-o carte de memorii în curs de publicare că a luat un glonț din vehicul după ce Kennedy a fost împușcat și apoi l-a așezat pe targa cu care fostul președinte a fost transportat la spital.

S-ar putea ca acest detaliu să fie considerat insignifiant într-un caz care a fost investigat încă din anii 1960, însă pentru cei care și-au dedicat zeci de ani analizării tuturor probelor, mărturia lui Landis constituie o informație importantă dar cu totul surprinzătoare.

De-a lungul deceniilor care au urmat asasinatului, au circulat numeroase teorii legate de numărul persoanelor implicate, de autorul atacului și de numărul de gloanțe încasate de președinte. În opinia unor istorici, acest asasinat a dus la pierderea încrederii pe care o avea națiunea în guvernul său.

În funcție de cum privim lucrurile, versiunea prezentată de Landis fie nu schimbă nimic, fie schimbă totul.

Cartea sa „The Final Witness" va alimenta și mai mult obsesia cetățenilor pentru acest asasinat.

„Aceasta este realmente cea mai importantă informație despre asasinat din 1963 încoace", a declarat James Robenalt, un istoric care a lucrat cu fostul agent al serviciilor secrete pentru a-l pregăti pentru dezvăluirile sale.

Detalii noi într-un caz vechi

Principalele fapte legate de asasinarea lui Kennedy sunt, până în acest moment, extrem de cunoscute.

La data de 22 noiembrie 1963, o mașină decapotabilă în care se aflau președintele Kennedy, Prima Doamnă Jackie Kennedy și guvernatorul Texasului, John Connally Jr. și soția sa, trecea prin Dealy Plaza din Dallas, când s-a auzit o serie de împușcături.

Kennedy a fost împușcat în cap și în gât, iar Connally a fost lovit în spate. Amândoi au fost transportați de urgență la spitalul Parkland Memorial din apropiere, unde președintele a fost declarat mort. Guvernatorul a scăpat cu viață.

În raportul întocmit de Comisia Warren, în urma unei anchete desfășurate de guvern, Lee Harvey Oswald a fost identificat ca fiind singurul autor al asasinatului. Probele balistic au contribuit la confirmarea concluziei. La scurt timp după asasinat, Oswald a fost împușcat și ucis în timp ce se afla în custodia poliției.

În același timp, s-a ajuns la concluzia că un singur glonț a trecut prin Kennedy și apoi l-a lovit pe Connally, care l-a rănit cumva și în spate, piept, încheietura mâinii și coapsa. Concluzia a devenit cunoscută sub numele de „teoria glonțului unic" sau „teoria glonțului magic".

Comisia s-a bazat în parte pe faptul că un glonț a fost descoperit ulterior pe targa lui Connally. La acea vreme, nimeni nu știa de unde provenea. În cele din urmă, însă, comisia a tras concluzia că glonțul ar fi ieșit în timp ce cadrele medicale se grăbeau să-i acorde îngrijiri lui Connally.

Unii sceptici ai rapoartelor oficiale și-au îndreptat multă vreme atenția asupra acestui glonț „magic”, fiind de părere că este greu de crezut că acesta ar fi putut provoca atâtea răni celor doi.

Putem spune că declarația lui Landis a căzut ca o bombă fiindcă, din anumite puncte de vedere, complică teoria glonțului „magic”.

Ce își amintește fostul agent al serviciilor secrete

În ziua în care a avut loc asasinatul, Landis, care avea pe atunci 28 de ani, a fost însărcinat cu protejarea lui Jackie Kennedy.

Atunci când a început totul, el se afla la câțiva metri de președintele Kennedy și a fost martor la cumplita împușcătură în cap. După care a urmat un adevărat haos. Landis nu a povestit nimănui timp de zeci de ani ceea ce a făcut apoi, cu excepția câtorva confidenți.

În cadrul unui interviu oferit publicației New York Times, Landis a mărturisit că, după ce coloana de mașini a ajuns la spital, a zărit un glonț înfipt pe bancheta din spate a vehiculului unde stătea Kennedy.

L-a luat și l-a băgat în buzunar. La puțin timp după aceea, conform spuselor sale, a fost la urgențe împreună cu președintele Kennedy, unde a spus că l-a așezat pe targa acestuia, astfel încât dovezile să fie transportate cu cadavrul său.

„Nu era nimeni acolo pentru a asigura paza, iar acest lucru m-a deranjat foarte, foarte tare", a declarat Landis pentru Times.

„Totul se petrecea atât de repede. Și mi-a fost teamă că... era o probă, de care mi-am dat seama imediat", a continuat el. „Foarte importantă. Și nu am vrut să dispară sau să se piardă", a mai adăugat fostul agent al serviciilor secrete.

„Era complet nedormit și era încă nevoit să muncească, iar el suferea de sindromul de stres post-traumatic sever", a afirmat Robenalt pentru BBC. „A uitat de glonț", a mai adăugat el.

„Era total absorbit de chestiile enorme care se întâmplau", susține Robenalt.

Mulți ani, a refuzat să citească articole legate de asasinat sau de teoriile conspirației pe care le-a stârnit, până când a hotărât că este gata să spună lumii versiunea sa.

Glonțul misterios

Cei care au parcurs declarațiile lui Landis au ajuns la concluzii diferite, iar povestea ridică tot atâtea întrebări câte răspunsuri ar putea aduce.

Robenalt a declarat pentru BBC că, după părerea sa, această versiune compromite teoria „glonțului magic”.

În prezent, Landis este convins că glonțul pe care l-a găsit în mașină este cel care se afla pe targa lui Connally.

El consideră că glonțul nu a pătruns adânc în corpul președintelui Kennedy și a ieșit înainte ca acesta să fie scos din vehicul.

În cazul în care acest lucru se dovedește a fi adevărat, a spus Robenalt, este posibil ca Connelly și Kennedy să nu fi fost loviți de același glonț.

Dacă nu a fost un singur glonț cel care a provocat leziunile celor doi bărbați, se întreabă Robenalt într-un articol al său publicat în Vanity Fair, ar fi fost posibil ca Oswald să fi tras ambele focuri atât de rapid cu pușca pe care a folosit-o?

Totuși, există persoane care se îndoiesc de varianta prezentată de Landis, inclusiv un coleg care a fost, totodată, martor al evenimentului nefericit.

Clint Hill, agentul care a sărit pentru a-l proteja pe președinte, nu este convins de cele spuse de Landis: „Dacă a verificat toate dovezile, declarațiile, lucrurile care s-au întâmplat, acestea nu corespund", a afirmat Hill pentru NBC News.

Pentru Gerald Posner, jurnalist de investigații și autor al cărții „Case Closed: Lee Harvey Oswald and the Assassination of JFK”, versiunea prezentată de Landis susține, de fapt, teoria „glonțului unic", arată adevărul.

„Oamenii ar afla acum cum a ajuns glonțul pe targa lui Connally", a spus el. Posner a susținut că „relatarea sa trebuie luată în serios", dar a avut, de altfel, îndoieli cu privire la acuratețea amintirilor lui Landis după aproape șase decenii.

Spre exemplu, Posner a menționat interviuri ale unor persoane care se aflau în camera de urgențe cu președintele Kennedy la spitalul Parkland. Nimeni nu a menționat prezența lui Landis acolo, a spus el.

