"Iertarea nu este pentru cei ce ne-au rănit". Cristina Joia, despre femeia care băgat-o în spital: Eu nu îmi doream răzbunare...

"Iertarea nu este pentru cei ce ne-au rănit, ci pentru noi! Prin iertare ne eliberăm. Eu nu o pot schimba pe ea, dar pot încerca să înţeleg de ce mi s-a întâmplat mie asta, care e lecţia mea şi modul în care depăşeşti anumite situaţii de cumpănă te definesc ca om, astfel încât eu mi-am găsit liniştea.

Eu nu îmi doream răzbunare, suferinţa mea nu era anulată dacă se adăuga şi a ei. Eu am făcut ce a ţinut de mine - deşi am fost sfătuită să nu depun plângere, am mers până la capăt, dar nu sunt eu în măsură să judec ce a hotărât Justiţia. Am nevoie să cred în binele din fiecare om, aşa că am aşteptat un an şi jumătate să-şi ceară scuze. Nu a făcut-o...

Suntem răniţi atunci când avem aşteptări, aşa că mult mai înţelept este să las trecutul acolo unde e, adică în urmă. Acum sunt bine şi asta datorită domnului doctor Dragoş Zamfirescu, care mi-a reconstruit nasul, dar o să mai am câteva intervenţii cu laser, să mai atenuez cicatricea", a spus Cristina Joia pentru click.ro.

Agresoara, condamnată definitiv la un an și trei luni de închisoare

Anul trecut în decembrie, agresoarea Cristinei Joia, arhitecta de la "Visuri la Cheie", și-a primit sentința oficială, după ce a lovit-o cu sălbăticie pe vedetă.

Femeia a fost condamnată definitiv la un an și trei luni de închisoare. Cu toate astea, aceasta nu va ajunge în spatele gratiilor, deoarece pedeapsa dată a fost suspendată, cel mai probabil după ce magistrații au apreciat faptul că inculpata are grijă de trei copii și de mama sa care este bolnavă.

De asemenea, agresoarea trebuie să-i plătească arhitectei daune morale în valoarea de 10.000 de euro și aproape 8.000 de lei despăgubiri materiale, dar și aproape 3.000 de lei către spitalul unde a fost internată Cristina.

În luna noiembrie 2020, Cristina Joia a fost desfigurată de o femeie, care a lovit-o în plină figură cu un obiect dur, într-un magazin din Capitală. Aceasta a fost internată de urgență în spital și operată la nas după ce a primit diagnosticul de piramidă nazală fracturată.

Cristina Joia, primul mesaj după a publicat sentința judecătorilor

"Sentința definitivă s-a pronunțat astăzi, 1 an și 3 luni cu suspendare, adică nu va face închisoare, nu e ceva ce îmi doream neapărat pentru că suferința ei nu mi-o anula pe a mea… Eu am lăsat justiția să se pronunțe, deși foarte mulți mă sfătuiau să nu fac plângere că nu voi câștiga și risc ... mai mult decât ce pățisem deja!

Mulțumesc mult tuturor oamenilor care mi-au trimis mesaje de încurajare. Mulțumesc Ovidiu Oanță pentru profesionalism și susținere! Mulțumesc in special medicilor care a mi-a reconstruit nasul fix anul trecut de Crăciun. Nu a fost ușor... a durut, 2 operații în 2 luni. Dar sunt recunoscătoare că a trecut chiar dacă am rămas cu nasul brăzdat de la ”un simplu brânci” citez", a fost mesajul postat de Cristina Joia pe Facebook.

Cristina Joia, detalii cutremurătoare după agresiune

“M-am trezit cu un pumn în față, a fost incredibil de puternică, pe moment nu mi-am dat seama că avea ceva ascuțit și am căzut. Mi-a țâșnit foarte mult sânge, oamenii din jur se uitau, nimeni nu suna la politie sau SMURD, ea a fugit. Mi-era foarte rău deja.

M-am îndreptat către magazin și o văd pe această femeie care iese din magazin și se îndreaptă către mașină, și am întrebat-o dacă e mașină ei și mi-a răspuns într-un limbaj foarte vulgar pe care nu-l pot reproduce că ce mă interesează pe mine. Am intrat în magazin și am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărături, puneam banane, eram cu spatele și când m-am întors m-am trezit cu un pumn în față”, a declarat Cristina Joia pentru stirileprotv.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News