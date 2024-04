Icoane cu explozibili din Ucraina, trecute și prin România, confiscate de ruși. FSB: Am pus capăt traficului transfrontalier de explozibili proveniți din Ucraina

Serviciile de securitare ruse (FSB) au lansat acuzați la adresa mai multor țări din blocul comunitar, după ce au confiscat zeci de kilograme de explozibili proveniți din Ucraina, care erau ascunse în icoane ortodoxe. Icoanele ar fi tranzitat mai multe țări din UE, printre care și România, susține FSB, într-un comunicat, potrivit AFP, transmite Digi 24.

Explozibilii au fost confiscați în timpul unei inspecții a unui transport de icoane și obiecte religioase, la granița dintre Rusia și Letonia.

Astfel, FSB susține că a pus capăt ”traficului transfrontalier de explozibili proveniți din Ucraina prin țări ale Uniunii Europene”.

Potrivit serviciilor de securitate ruse, explozibilii au fost transportați spre Rusia pe ruta Ucraina- România - Ungaria - Polonia - Lituania - Letonia.

???? Russian security services said they had seized "Icons with explosives" at a checkpoint in the Pskov Region



The detained man was reportedly carrying the icons "from Ukraine to Moscow in transit through EU countries". A total of 27 self-made bomb-icons were seized. Hexogen was… pic.twitter.com/7BR9tOiVSF