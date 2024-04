Navă încărcată cu marfă din Rusia, ”blocată” în portul Rostock de vameșii germani. Care este motivul reținerii

O navă-cargo sub pavilionul Insulelor Marshall, cu marfă provenind din Rusia, a fost reținută de autoritățile vamale germane în portul german Rostock, din cauza unor suspiciuni cu privire la încărcătură, au anunțat autoritățile citate de dpa, scrie Agerpres.

Nava, un cargo lung de 193 de metri, sosise în port pe 4 martie pentru reparații din cauza unor probleme tehnice la elice, probabil cauzate de deplasarea prin ape înghețate, au menționat autoritățile germane.



Totodată, oficialii vamali germani au subliniat că încărcătura navei, ca toate mărfurile aduse în Uniunea Europeană, este supusă rigorilor de supraveghere și inspecție și se aplică totodată, susțin oficialii vamali, restricții asupra comerțului exterior impuse în cadrul sancțiunilor UE împotriva Rusiei.



”Ca urmare a mărfurilor sancționate de UE aflate la bord, nava a primit ordin de reținere în vamă. Părăsirea portului este așadar interzisă”, a anunțat marți administrația portului Rostock.

The ATLANTIC NAVIGATOR II, IMO:9231145 en route Saint Petersburg, Russia, flying the flag of the Marshall Islands ????????. #ARRC #GeneralCargoShip #AtlanticNavigatorII #ShipsInPics pic.twitter.com/KdpIB4HmgA