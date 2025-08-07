Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 8 august, de la ora 07.00 - VIDEO

Vineri, 8 august, se va petrece un trigon între Marte, intrat recent în Balanță, și Uranus din Gemeni. Acest aspect îmbină armonios diplomația și inteligența. Vom găsi soluții neconvenționale, dar ușor de acceptat de către toată lumea. Tehnologia se va demonstra a fi un instrument foarte util. Nu uitați că Mercur se apropie de oprirea retrogradării, ceea ce înseamnă că ne vom da seama de unele greșeli.

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne va oferi mai multe detalii mâine.

