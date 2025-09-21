Horoscop săptămânal. Vești bune și rele pentru Taur, Scorpion și Berbec. Oportunități pentru Balanță

Începem săptămâna cu două evenimente marcante: Echinocțiul de toamnă și începerea tranzitului lui Marte în Scorpion.

Sezonul Balanței va începe în mod confuz din cauza opoziției Soarelui cu Neptun. Iar Marte nici nu intră bine în Scorpion că va și face un careu cu Pluto din Vărsător, aspect care va provoca unele tensiuni atât pe plan personal, cât și la nivel macro.

Suntem invitați să fim diplomați, să înțelegem puterea compromisului și să ne facem multiple strategii înainte de a acționa.

Taur/Ascendent în Taur

Marte își va începe tranzitul în casa a șaptea, a relațiilor. Și dacă mai punem la socoteală și tranzitul lui Venus în casa a cincea, a iubirii, putem spune că urmează o perioadă importantă din punct de vedere amoros. Însă, atenție, nu va fi una deloc armonioasă! Vor apărea și certuri și neînțelegeri cu partenerul. Care nu trebuie evitate sau amânate. Cei singuri vor avea tendința de a se grăbi.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Începem cu veștea cea mai bună! Marte își începe tranzitul în semnul tău, acolo unde se simte foarte bine. Deci am putea spune că nimeni nu îți va sta în cale! Marte vine cu ambiție puternică, dorința de a câștiga, pasiune, motivație. Dar aduce și nerăbdare sau furie. Și tendința de a-i controla pe cei apropiați, pe alocuri. Cu alte cuvinte, poate fi o armă cu două tăișuri.

Berbec/Ascendent în Berbec

Marte, propriul guvernator, își începe tranzitul în casa a opta. Următoarea perioadă te va trece prin multe crize, momente în care îți vei pierde controlul sau în care te vei confrunta cu propriile frici. Nu te vei mai putea manifesta ca de obicei, ci va trebui să înveți arta strategiei. De asemenea, unii dintre voi sunt sfătuiți să își gestioneze resursele în mod inteligent.

Balanță/Ascendent în Balanță

Începe sezonul tău! Începând de luni și timp de o lună, te vom sărbători! Intrarea Soarelui în semnul tău vine cu energie, poftă de viața și mai multă disponibilitate pentru prospețime. În plus, te vei bucura de oamenii din jurul tău și vei reuși să vezi doar jumătatea plină a paharului.