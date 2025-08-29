Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Sursă foto: Freepik

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă previziunile pentru ultimul weekend al verii. 

Urmează weekendul de tranziție către toamnă! Iar astrele s-au gândit să ne ofere configurația perfectă în acest sens. Ne apropiem de schimbarea de semn a lui Saturn. Acesta va reveni în semnul Peștilor pe data de 1 septembrie. Însă până atunci, ne va pune față în față cu o nouă lume, iar pe unii dintre noi ne va obliga să muncim la relația cu timpul.

Berbec/Ascendent în Berbec

Atmosfera weekendului acestuia va depinde în mare parte de tine. Saturn se pregătește să iasă din semnul tău. Și are obiceiul să aducă întârzieri. Cu scop, însă îți vei da seama de asta în timp și spațiu. Recomandarea astrelor este ca, până atunci, cel mai bine ar fi să nu grăbești nimic, să nu forțezi și să fii cât mai răbdător. Să te întâlnești cu viața pur și simplu.

Taur/Ascendent în Taur

Este weekendul perfect pentru a te ocupa de gospodărie. Îți vei dedica timp și alte resurse pentru curățenie, renovare sau investiții pentru a avea confortul dorit. Ce-i drept, unele situații vor fi pe ultima sută de metri.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Unele planuri făcute cu prietenii nu vor ieși așa cum ți-ai fi dorit. De aceea, va trebui să fii pregătit să te adaptezi. Unii dintre voi vor avea un dor de ducă fantastic sau dorința de a interacționa cu cât mai mulți oameni.

Rac/Ascendent în Rac

Dacă te abții, nu este bine. Dacă spagi pușculița, iar nu este bine. Deci cel mai bine ar fi să cauți echilibrul din punct de vedere financiar. Adică, să te și răsfeți, dar să o faci cu cap. Pot apărea neînțelegeri cu persoanele mai autoritare.

Leu/Ascendent în Leu

Vei avea un weekend bune! Cu Venus și Mercur în semnul tău, ai parte de carismă și talent oratoric. Iar acestea te vor face destul de convingător. Ar fi păcat să lași următoarele zile, ultimele ale verii, să treacă fără să te distrezi sau fără să îți faci amintiri de neuitat.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Unii dintre voi vor face tot posibilul să aibă parte doar de armonie în jurul lor. Însă, nu va depinde doar de eforturile acestora. Este un weekend potrivit pentru odihnă, recuperarea energiei și pentru a arunca acele lucruri care nu vă mai sunt folositoare.

