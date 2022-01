Horoscop CHINEZESC. 2022, anul Tigrului de Apă. Previziuni pentru fiecare ZODIE. An fabulos, stea a norocului divin pentru un semn zodiacal

Horoscop chinezesc 2022. Iată previziunile astrologului Anca Dimancea pentru fiecare zodie, în anul Tigrului de Apă:

Zodiac chinezesc 2022 Șobolan

Cei născuți în anii: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020





Mult succes în plan profesional, au steaua victoriei și a succesului, este o energie foarte puternică, una care le asigură venituri substanțiale, promisiuni, oportunități, dar și dragoste. Nu prea o să aibă timp, însă, de dragoste, fiind foarte acaparați de domeniul profesional și de câștiguri. Va avea succes! Cel mai important este să-și canalizeze energia corect.

Horoscop chinezesc 2022 Bivol

Cei născuți în anii: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021





Muncește mult, dar acum a intrat Soarele, pentru că vine steaua abundenței, prosperității. Prosperitatea nu înseamnă doar stare materială bună, înseamnă și stare de bine. Le recomand un plan de acțiune bine stabilit. Au o singură problemă, cele ”trei ucideri”, care aduc posibile certuri și procese pentru cei care nu-și văd de treabă și încalcă regulile. Atenție celor care comunică mai vehement, pentru că pot să se certe, atenție la șefi, chiar și la angajați, care pot trăda. Bivolul, altfel, în plan profesional, n-ar trebui să aibă probleme, ci să-și vadă de treabă.

Zodiac chinezesc 2022 Tigru

Cei născuți în anii: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Se pot confrunta cu obstacole dacă nu-și urmăresc prioritățile, ar trebui să-și vadă interesele proprii, să nu-i mai ajute atât de mult pe ceilalți încât să se uite pe ei, să se dea la o parte. În același timp, pot produce prosperitate. Pot să acționeze propriu-zis, dar atenție, sunt cam justițiari, pot fi cu ”gura mare” și interpretați greșit. Cu dragostea o duc bine, dacă nu se ceartă. Să fie mai toleranți și mai puțin impulsivi.

Horoscop chinezesc 2022 Iepure

Cei născuți în anii: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Este o zodie mult mai pașnică, dar care are steaua a treia a certurilor. Primele patru zodii din zodiacul chinezesc au o mică problemă posibilă pe comunicare sau energia certurilor. Pe ei poposește steaua trei, a certurilor și a proceselor. În luna februarie, să aibă multă grijă la o dezamăgire în plan emoțional. Pot fi mai afectați, să sufere, să fie dezamăgiți. E o problemă sentimentală sau emoțională, nu neapărat în cuplu. Pot să fie surprinși de dezamăgiri. Trebuie să nu mai pună la suflet toate bârfele, încercările de subminare a autorităților. Pe plan profesional nu ar trebui să aibă de suferit, nici pe plan financiar, e un an care le dă putere și creștere în plan personal.

Zodiac chinezesc 2022 Dragon

Cei născuți în anii: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Se eliberează și-i așteaptă o stea de dragoste și de învățătură, o stea academică, a succesului academic. Pentru toți cei care-i învață pe alții, va fi un an fabulos. Își pot găsi dragostea, cei singuri, sau se pot căsători, pot face un pas important. Primesc stabilitate în 2022, să-și canalizeze energia pe lucrurile care contează pentru ei.

Horoscop chinezesc 2022 Șarpe

Cei născuți în anii: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Au și ei o stea de dragoste, la fel ca Dragonul, doar că răspund diferit. Pot să se căsătorească. Chiar este recomandat ca într-un astfel de an să aibă loc un eveniment fericit în familie. Acest eveniment le schimbă anul la 180 de grade în bine. E declanșator de bine și de prosperitate. Oricum, ei nu o duc rău cu prosperitatea, în plus au ceva important și anume energia sublimă numită ”pecetea cerească”, iar asta îi ajută extraordinar de mult în tot ce fac profesional și financiar. E un an bun să riște, dar nu în lunile de maimuță și mistreț, adică august și noiembrie.

Zodiac chinezesc 2022 Cal

Cei născuți în anii: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Are o energie foarte frumoasă, de multiplicare a tot ce este bun, însă se pot multiplica și anumite lucruri negative, care vin în anumite luni. Pot face lucruri mărețe, au energie de foc. Atenție dacă aveți probleme cardiovasculare! Mai este ceva, energia cimitirelor, ceea ce înseamnă că trebuie să aibă mai multă grijă cu cineva în vârstă din familie. Dacă se îmbolnăvește, nu așteptați ajutorul divin, ci acționați.

Horoscop chinezesc 2022 Oaie

Cei născuți în anii: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Sunt afectați de energia bolilor, dar nu au un an rău propriu-zis. Trebuie să aibă grijă la sănătate, în special la sistemul digestiv, cel glandular și cel reproducător. Sunt afectate femeile mai mult.

Zodiac chinezesc 2022 Maimuță

Cei născuți în anii: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

An de dușman! Nu e o problemă, însă, vor fi confruntați cu mici probleme care trebuie rezolvate acum, pentru că vin din urmă. Anul 2022 vă scoate din rutină. Vor fi luni bune. Să aveți însă grijă în februarie și-n mai la sănătate și la job. Atenție la sănătate, la aparatul respirator în special, la alergii sau alte probleme ale pielii. Nu este bine să facă operații estetice în acest an.

Horoscop chinezesc 2022 Cocoș

Cei născuți în anii: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Cocoșul nu este favorizat în august și-n septembrie. Are o problemă, nu pot să o ascund: energia stelei șapte vine în forță, este una dintre cele mai agresive energii, poate fi agresivitate atât în comunicare, cât și fizică. Recomandarea este să vă calmați. Este o energie a trădărilor. Atenție și la posibile accidentări, mai ales în septembrie. Nu este un an al investițiilor, nu este un an în care să riscați.

Zodiac chinezesc 2022 Câine

Cei născuți în anii: 1946, 1958, 1970. 1982, 1994, 2006, 2018

Are, în sfârșit, un an mai bun, are o stea a norocului divin, a mentorilor. Pot face bani sau pot pune bazele unei prosperități în viitor. Recomandarea e să vă faceți și economii, pentru că-n 2023 veți avea steaua dezastrelor. În 2022, aveți o energie negativă, a doua energie a cimitirelor: atenție la un membru din familie.

Horoscop chinezesc 2022 Mistreț

Cei născuți în anii: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Puteți fi afectat dacă aveți un nativ din zodia Câine în familie. Au parte de energie favorabilă. Este anul prietenului secret. Sunt destul de intuitivi și de inspirați. E important să vă ascultați intuiția și să nu vă luați după alții.

