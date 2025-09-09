Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 9 septembrie 2025. Orgoliu inflamat pentru o zodie

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Horoscop zilnic. Luna se află în primul al zodiacului. 

Luna va tranzita semnul Berbecului, ceea ce înseamnă că ne vom mai reveni după eclipsa de duminică. Soarele din Fecioară se apropie de un sextil cu Jupiter din Rac. Aceste aspecte ne ajută să îmbinăm utilul cu plăcutul. Vom fi harnici, vom dori să ne facem utili, mai ales când este vorba de confortul familiei.

Berbec/Ascendent în Berbec

Nu contează dacă unele planuri nu decurg așa cum ai fi dorit. Important este să obții rezultatele dorite.

Taur/Ascendent în Taur

Vei fi susținut de către apropiați în treburile gospodărești. Tu vii cu ideile creative, iar aceștia cu modul de implementare.

Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Dacă vei menține o atitudine echidistantă la locul de muncă, vei avea doar de câștigat. Este nevoie și de cineva ca tine.

Rac/Ascendent în Rac

Scurtăturile nu te ajută deloc. Dacă vei face totul ca la carte, astăzi vei avea doar de câștigat. Nu te certa cu persoanele mai autoritare!

Leu/Ascendent în Leu

Ai obiective mărețe, însă nu îți dai seama de calea cea mai potrivită pentru a le atinge. Poate dacă vei cere ajutorul, totul va fi mai simplu.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Parcă totul durează mai mult decât ți-ai fi dorit. În plus, unele persoane de la care aveai așteptări nu vor fi alături de tine la nevoie.

Balanță/Ascendent în Balanță

Partenerul este destul de schimbător. Și vei consuma o doză serioasă de energie pentru a te adapta la stările lui.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Îți vei da seama că nu rezolvi nimic cu orgoliul inflamat. Mai ales la locul de muncă. Încearcă să eviți discuții moraliste cu șefii sau colegii.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Vei fi destul de jucăuș, efervescent și plin de energie. Omul schimbă locul, iar tu vei face asta oriune vei merge.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Unele discuții cu familia sunt mai riscante. Nu te ajută la nimic dacă vei folosi un ton ridicat sau dacă vei pune ultimatumuri.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Vei fi ori prea vorbăreț, ori prea tăcut. Astrele îți recomandă să nu te gândești la ce părere au ceilalți despre tine.

Pești/Ascendent în Pești

Sunt și vești bune, dar și informații care te pot preocupa mai mult decât este cazul. Încearcă să rămâi cu picioarele pe pământ

