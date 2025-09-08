Horoscop 8 septembrie 2025. Efectele eclipsei continuă pentru o zodie

Efectele Eclipsei de Lună vor continua la începutul săptămânii. Abia la finalul zilei de luni, Luna va trece din Pești în Berbec. Și se va întâlni, bineînțeles, cu Saturn și Neptun. Cu alte cuvinte, vom observa o lipsă de motivație, tendința de a procrastina și multiple momente de confuzie. Însă, ținând cont că ne aflăm în sezonul eclipselor, cel mai bine ar fi să nu forțăm nimic.

Berbec/Ascendent în Berbec

Prima zi a săptămânii nu va fi neapărat pe placul tău. Trebuie să depui eforturi serioase chiar și pentru treburile superficiale.

Taur/Ascendent în Taur

Va fi nevoie să adopți o atitudine mult mai pragmatică atunci când este vorba de relația cu prietenii sau alți apropiați.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Astrele îți recomandă să acorzi atenție suplimentară atitudinii tale de la locul de muncă. Și încearcă să fii echidistant.

Rac/Ascendent în Rac

Pofi fi sigur de faptul că vei avea cuvintele potrivite când va fi cazul. De altfel, talentul tău oratoric va ajuta lumea.

Leu/Ascendent în Leu

Ești mai atent cu modul în care îți consumi toate resursele, nu doar banii. Alegi să nu mai petreci timp cu oricine.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Crezi că dacă partenerul și rudele sunt mulțumite, atunci și tu vei fi fericit. Însă, te dedici prea mult altora și prea puțin ție.

Balanță/Ascendent în Balanță

Recomandarea principală a astrelor este aceea de a asculta foarte bine. Atenția la detalii s-ar putea să îți aducă numeroase beneficii.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Nu ar strica să îți acorzi un răgaz atunci când ai de luat o decizie importantă sau de oferit unele replici. Răbdarea te va ajuta.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Vei fi, permanent, cu gândul în altă parte. Îți este greu să fii prezent, să te concentrezi sau să iei decizii, fie acestea pentru chestiuni simple.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Curiozitatea este necesară, însă nu trebuie să depășești unele limite. Și nici pe alții să nu îi lași să fie prea indiscreți.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Dacă iei o decizie, trebuie să te ții și de ea. Mai ales din punct de vedere financiar. Deci ai nevoie să îți regăsești motivația.

Pești/Ascendent în Pești

O zi bună pentru a alege, de fiecare dată, calea mai simplă. Îți vei da seama singur cât de mult contează.

