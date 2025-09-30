€ 5.0783
Data actualizării: 08:11 30 Sep 2025 | Data publicării: 08:09 30 Sep 2025

EXCLUSIV Horoscop 30 septembrie 2025. Concluzii pripite pentru o zodie
Autor: Daniela Simulescu

fotografie-daniela-simulescu-emisiune_46778800 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Horoscop zilnic. Luna va tranzita tot semnul Capricornului.

Luna își continuă tranzitul în semnul Capricornului, de unde va face un careu cu Soarele din Balanță și un sextil cu Marte. Ne vom da seama că sunt două părți ale personalității noastre care se vor zbate. Una care vrea să fie cât mai retrasă și una care dorește să fie cât mai sociabilă. Dacă mai punem la socoteală și urmâtorul careu Mercur-Jupiter, este posibil să ne grăbim cu unele prejudecăți sau concluzii.

Berbec/Ascendent în Berbec

Nu vei mai avea aceeași motivație pentru un proiect profesional. De fapt, vei fi mai dornic de socializare.

Taur/Ascendent în Taur

Nu te grăbi cu concluziile la locul de muncă! Dă-ți timp să sfli noutățile, dar și unele detalii semnificative.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Vor fi diverse tentații din punct de vedere financiar. Și oricât de mult ai încerca să le eviți, nu o vei putea face cu toate.

Rac/Ascendent în Rac

Apropiații devin sâcâitori pentru că tot insistă cu unele subiecte pe care tu le considerai încheiate. Evită prejudecățile!

Leu/Ascendent în Leu

Dai atenție unor zvonuri și s-ar putea să piezi timpul degeaba. Astrele îți recomandă să nu acorzi încredere oamenilor bârfitori.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Venus se apropie de o conjuncție cu Nodul Sud în semnul tău. Este o perioadă minunată pentru a te ocupa și de propriile plăceri.

Balanță/Ascendent în Balanță

Vei depune eforturi serioase pentru ca unii apropiați să te creadă și să te sprijine în anumite proiecte. Important este să nu te lași.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Vorbește gura fără tine! Cam des, ce-i drept. Astrele te invită să fii flexibil și să accepți că, din când în când, poți greși.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Există riscuri din punct de vedere financiar. Înainte să faci o achiziție serioasă, cel mai bine ar fi să te sfătuiești cu partenerul sau altă persoană dragă.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Este una dintre acele zile în care apropiații nu sunt de acord cu tine. Și de aici, ai de dus muncă de lămurire.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Nu te băga în discuții justițiare la locul de muncă! Tu ai intenții bune, însă rezultatul s-ar putea să nu fie deloc pe placul tău.

Pești/Ascendent în Pești

Unele vești s-ar putea să nu fie foarte plăcute. Dar, în aceste momente, vei căpăta reziliență și vei accepta viața așa cum este.

