Data publicării: 21:00 29 Sep 2025

EXCLUSIV Horoscop 30 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

fotografie-daniela-simulescu-astrolog-dcnews_66819600 Astrolog Daniela Simulescu - foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de marți, 30 septembrie 2025.

Luna își continuă tranzitul în semnul Capricornului, de unde va face un careu cu Soarele din Balanță și un sextil cu Marte din Scorpion. Ne vom da seama că sunt două părți ale personalității noastre care se vor zbate. Una care vrea să fie cât mai retrasă și una care dorește să fie cât mai sociabilă. Dacă mai punem la socoteală și următorul careu Mercur-Jupiter, este posibil să ne grăbim cu unele prejudecăți sau concluzii.

