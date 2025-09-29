Luna își continuă tranzitul în semnul Capricornului, de unde va face un careu cu Soarele din Balanță și un sextil cu Marte din Scorpion. Ne vom da seama că sunt două părți ale personalității noastre care se vor zbate. Una care vrea să fie cât mai retrasă și una care dorește să fie cât mai sociabilă. Dacă mai punem la socoteală și următorul careu Mercur-Jupiter, este posibil să ne grăbim cu unele prejudecăți sau concluzii.

