Data actualizării: 09:02 29 Sep 2025 | Data publicării: 08:57 29 Sep 2025

EXCLUSIV Horoscop 29 septembrie 2025. Investiții păguboase pentru o zodie
Autor: Daniela Simulescu

Sursă foto: Freepik
 

Horoscop zilnic. Luna va tranzita semnul Capricornului.

Luna va trece din Săgetător în Capricorn și va face un careu cu Saturn și altul cu Neptun. Începem săptămâna cu nevoia de a fi mai responsabili și disciplinați, însă ne vom lovi de propria neputințâ. Mercur se apropie de un careu cu Jupiter. Este de recomandat să evităm discuțiile care nu ne privesc.

Berbec/Ascendent în Berbec

Vei avea un ritm mai lent, în special la locul de muncă. Îți trebuie timp suplimentar pentru a rezolva unele probleme.

Taur/Ascendent în Taur

Te bazezi prea mult pe vorbele unor persoane pe care le consideri mai inteligente. Este cazul să ai încredere în tine.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Ai parte de câteva zile în care îți va fi dificil să te ții de un program anume. Astrele îți recomandâ să accepți situația și să rămâi flexibil.

Rac/Ascendent în Rac

Partenerul va fi destul de năzuros. Asta se va întâmpla și cu unele persoane apropiate. Dar, amintește-ți că rolul tău nu este să le faci pe plac.

Leu/Ascendent în Leu

Discursul tău va fi motivant pentru unii apropiați. Însă, ar fi cazul să nu faci prea multe promisiuni. Că s-ar putea să nu le poți respecta.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Astrele îți recomandă să nu te lași influențat de nimeni pe plan financiar. Pentru că există riscul să faci unele investiții păguboase.

Balanță/Ascendent în Balanță

Afișezi încredere și comunici cu aplomb. Și reușești asta deși nu te simți foarte bine. Poate ai nevoie de o pauză.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Nu menajezi pe nimeni! Adică, nu ai chef de vorbe frumos ambalate doar pentru a nu răni orgoliile apropiaților.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Vei fi mai cumpătat din punct de vedere financiar. Dar nu este cazul să îi înveți și pe alții să facă așa ca tine.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Cu Luna în semnul tău, începi săptămâna cu multe stări contradictorii. Vei găsi un real sprijin în unii prieteni.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Parcă ești și parcă nu vrei să fii mai ambițios la serviciu. Astrele îți recomandă să rămâi, totuși, cât mai pragmatic.

Pești/Ascendent în Pești

Timpul nu va fi neapărat prietenul tău. Dar asta nu înseamnă că nu te vei descurca până diseară cu toate treburile.

