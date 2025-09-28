Luna va trece din Săgetător în Capricorn și va face un careu cu Saturn și altul cu Neptun. Începem săptămâna cu nevoia de a fi mai responsabili și disciplinați, însă ne vom lovi de propria neputințâ. Mercur se apropie de un careu cu Jupiter. Este de recomandat să evităm discuțiile care nu ne privesc.

