Data publicării: 20:11 28 Sep 2025

EXCLUSIV Horoscop 29 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

fotografie-mai_69232300 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025.

Luna va trece din Săgetător în Capricorn și va face un careu cu Saturn și altul cu Neptun. Începem săptămâna cu nevoia de a fi mai responsabili și disciplinați, însă ne vom lovi de propria neputințâ. Mercur se apropie de un careu cu Jupiter. Este de recomandat să evităm discuțiile care nu ne privesc.

