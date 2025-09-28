Horoscop 28 septembrie 2025. Zodia care va ieși din zona de confort

Ultima zi a săptămânii s-ar putea să ne pună în unele ipostaze stresante. Din cauza faptului că ne vom da seama că nu deținem toate informațiile despre unele subiecte, așa cum am fi crezut. Și cum Mercur se apropie de careul cu Jupiter, va trebui să fim mai curioși.

Berbec/Ascendent în Berbec

Vei resimți serios orice exces de zel. Tocmai de aceea, astrele îți recomandă să fii mai cumpătat și mai calculat.

Taur/Ascendent în Taur

Vei ține cont de ceea ce îți place ție mai întâi. Și ceilalți trebuie să se conformeze. Evită disputele cu partenerul.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Mercur va face un careu cu Jupiter în curând. Asta înseamnă că vei uita de oboseală și că te vei implica în multiple discuții și proiecte.

Rac/Ascendent în Rac

Te vei sătura de câte ajustări va trebui să faci. Exact atunci când ați este lumea mai dragă, mai apare ceva de rezolvat.

Leu/Ascendent în Leu

Vei fi în stare să cheltuiești sume serioase de bani pentru a fi pe placul celorlalți. Însă, ulterior vei regreta.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Nu trebuie să fie totul simplu. Așa că nu respinge inițiativele care te scot din zona de confort. Afli lucruri noi și evoluezi.

Balanță/Ascendent în Balanță

Astrele îți recomandă să nu te simți exclus dintr-o situație pur și simplu. Ci să comunici deschis cu apropiații tăi înainte de a trage concluzii.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

S-ar putea să fii mai schimbător pe plan financiar. Adică, îți vei propune să fii mai calculat, însă vor fi tentații la tot pasul.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Luna este tot în semnul tău. S-ar putea să te lași influențat de oamenii care nu trebuie. Și unii dintre voi vor fi mai naivi decât este cazul.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Este o zi extraordinară pentru cei care vor să studieze sau să călătorească. Vei fi mai interesat de partea nevăzută a vieții sau de introspecție.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Popularitatea ta va fi în creștere, însă asta va avea și un cost. Că va trebui să petreci mai mult timp cu alți oameni în afara celor dragi.

Pești/Ascendent în Pești

Faci echipă bună cu partenerul mai ales atunci când aveți chestii serioase de rezolvat. Unii dintre voi vor fi oratori foarte admirați.