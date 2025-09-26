€ 5.0754
Subcategorii în Lifestyle

 
Data publicării: 08:17 26 Sep 2025

Horoscop 26 septembrie 2025. Final de săptămână bun pentru zodiile de apă
Autor: Daniela Simulescu

fotografie-daniela-simulescu-astrolog-dcnews_66819600 Astrolog Daniela Simulescu - foto emisiune
 

Horoscop zilnic. Luna se află tot în Scorpion.

Luna își va continua tranzitul în semnul Scorpionului. Și va face un trigon cu Jupiter din Rac, dar și unul cu Saturn din Pești. Cuvintele cheie ale acestei configurații astrologice: intuiție, vindecare, protecție, sensibilitate, emoții stabile. Nu ne este teamă să simțim, să ne comunicăm emoțiile și avem încredere în propria intuiție.

Berbec/Ascendent în Berbec

Este o zi potrivită pentru a observa ce se întâmplă în jurul tău. Nu neapărat una bună pentru a te grăbi cu unele concluzii sau acțiuni.

Taur/Ascendent în Taur

Calitatea relației cu partenerul va depinde în mare parte de timpul petrecut pentru a comunica. Mesaje, apeluri, discuții.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Dacă nu ți se cere ajutorul la serviciu de unii colegi, cel mai bine ar fi să stai în banca ta. Nu are rost să ieși în față deocamdată.

Rac/Ascendent în Rac

Pui prea mult preț pe nevoia de a ști totul despre oamenii din jurul tău. Curiozitatea ta îi va face să se simtă inconfortabil.

Leu/Ascendent în Leu

Obiectivul tău principal este acela de a-ți asigura liniștea sau echilibrul interior. Fără acestea, niciun proiect nu va fi rezolvat în timp util.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Vei fi destul de împăciuitor cu partenerul sau prietenii. Însă, astrele îți recomandă să nu o faci degeaba,, ci să obții ceva de pe urma acestei atitudini.

Balanță/Ascendent în Balanță

Este o zi bună pentru a fi mai implicat la locul de muncă. Pentru a-ți ajuta colegii. Sau pentru discuții importante cu șefii.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Astrele îți sunt favorabile astăzi. Ai putea, în mod conștient, să faci tot posibilul să cauți și alte soluții la problemele mai vechi.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Nivelul de oboseală este crescut. Asta înseamnă că trebuie să fii mai organizat, să amâni ce nu este atât de urgent.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Nu îți fie teamă să te bazezi pe oamenii din jur! Vei găsi, până la urmă, pe cineva care care să fie alături de tine.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Ești prea preocupat de cum te văd colegii și șefii. Însă, astrele îți recomandă să fii mai atent la acțiunile tale de la serviciu.

Pești/Ascendent în Pești

Este o zi în care vei trece mai ușor peste provocări. Vei învăța enorm de multe despre viață dintr-o discuție cu o persoană apropiată.

