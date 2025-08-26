Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 26 august 2025. Zodia care depinde prea mult de aprobarea celor dragi

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Sursă foto: Freepik
Sursă foto: Freepik

Horoscop zilnic. Venus face un trigon cu Saturn. 

Venus, intrată recent în semnul Leului, face un trigon cu Saturn din Berbec. Un aspect foarte bun pentru a stabiliza relația pe care ai început-o recent sau pentru a mai aplana din conflictele celei existente. Cu alte cuvinte, ai mai multă răbdare în a accepta și viața celuilalt. Emoțiile vor fi frânate, însă cu un scop benefic. În plus, vom reuși să fim mai pragmatici în zona amoroasă sau pe plan financiar.

Berbec/Ascendent în Berbec

S-ar putea să nu îți convină comportamentul partenerului sau reacțiile unor prieteni. Nu te grăbi cu nicio critică! Răbdarea este recomandată.

Taur/Ascendent în Taur

Trigonul Venus-Saturn îți arată cât de importantă este liniștea interioară. Nu vei reuși mare lucru dacă nu vei începe de la armonie.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Astrele te invită să nu te grăbești atunci când ai de luat decizii pentru viitorul apropiat. Mai ai nevoie de unele detalii.

Rac/Ascendent în Rac

Unele proiecte profesionale finalizate nu îți vor oferi satisfacția dorită. Poate și pentru că nu au fost pe placul tău.

Leu/Ascendent în Leu

Lecția zilei este că valoarea ta nu depinde de ce zic ceilalți. Este cazul să îți dai seama singur cine ești și ce poți.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Este posibil să iei unele decizii impulsive când este vorba de bani. Ți-ar trebui o persoană de încredere care să te sfătuiască în acest sens.

Balanță/Ascendent în Balanță

Îți va fi greu să te conectezi la ceilalți, chiar și la partener. Cumva, astăzi, ești absorbit de propriile emoții și stări.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

La serviciu, vei avea doar de câștigat dacă vei fi modest și dacă nu îți vei privi colegii cu superioritate.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Unii dintre voi au nevoie de o direcție clară pe plan personal. Simțiți că rutina sau că sentimentul de obișnuință nu vă mai ajută.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Astrele îți recomandă să nu fugi de responsabilități, dar nici să ți le asumi pe toate. Poate că este cazul să îi lași pe cei dragi să își rezolve problemele.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Comunicarea cu partenerul va fi îngreunată, însă răbdarea va merita. Este ziua potrivită pentru a aduce în discuție subiectele serioase.

Pești/Ascendent în Pești

Vei fi destul de pragmatic în chestiunile financiare. Mai ales când este vorba de investițiile sau achizițiile pentru gospodărie.

