Horoscop 25 septembrie 2025. O zodie face prea multe compromisuri

În continuare, se menține trigonul regal pe semne de aer. Soarele în Balanță, Uranus în Gemeni și Pluto în Balanță. Și cum Soarele face două trigoane cu două planete lente, este clar că avem disponibilitatea să ne adaptăm mai ușor la vremurile pe care le trăim, să legăm noi conexiuni sau să ne păstrăm încrederea în viitorul apropiat. Important este să lăsăm mintea deschisă.

Luna va tranzita semnul Scorpionului, ceea ce înseamnă că, pe plan emoțional, trăirile vor fi mai intense.

Berbec/Ascendent în Berbec

Atunci când nu găsești rezolvarea unei probleme, cel mai bine ar fi să apelezi la echipa din care faci parte. Nu lăsa orgoliul să îți dăuneze!

Taur/Ascendent în Taur

Te vei pricepe de minune să gestionezi multiple sarcini la locul de muncă și treburile gospodărești. Vei da dovadă de eficiență.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Nu este cazul să te iei prea în serios. Din când în când, ți-ar prii să fii mai relaxat. Astfel, s-ar putea să găsești în joacă unele răspunsuri.

Rac/Ascendent în Rac

Ai nevoie de motivație, însă nu o vei găsi în exterior. Astrele îți recomandă să îți alegi luptele în mod inteligent.

Leu/Ascendent în Leu

Vei fi prea atent la discurs și riști să nu rezolvi nimic cu asta. Dacă te vei adapta de la discuție la discuție, vei avea doar de câștigat.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Astrele îți recomandă să găsești un echilibru pe plan financiar. Adică să nu fii nici prea zgârcit, dar nici prea generos.

Balanță/Ascendent în Balanță

Este o perioadă bună pentru a demonstra de ce ești capabil. Nu îi lăsa pe alții să vorbească în locul tău!

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Vor apărea unele piedici, dar asta nu înseamnă că trebuie să te lași păgubaș. Drama nu te ajută la nimic astăzi.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Îți dorești foarte mult aprobarea celorlalți. Însă, dacă stai bine și te gândești, nu ai nevoie de asta. Te poți descurca și fără.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Cu cât te vei arăta mai dornic de noutate la locul de muncă, cu atât vei avea mai mult succes. Colegii și șefii te vor aprecia.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Nu renunța la principiile și valorile tale! Din când în când, este nevoie de compromis, dar nu într-un mod care să îți dăuneze prea mult.

Pești/Ascendent în Pești

Îți faci prea multe griji! Astfel, îți vei îngreuna rezolvarea unor proiecte. Poate o discuție cu o persoană mai înțeleaptă te va ajuta.