€ 5.0784
|
$ 4.3162
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data publicării: 19:43 24 Sep 2025

EXCLUSIV Horoscop 25 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Autor: Echipa Astrosens
b70801a3-8763-46b5-b5da-cfc7ad326cae_51984400 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de joi, 25 septembrie 2025.

În continuare, se menține trigonul regal pe semne de aer. Soarele în Balanță, Uranus în Gemeni și Pluto în Balanță. Și cum Soarele face două trigoane cu două planete lente, este clar că avem disponibilitatea să ne adaptăm mai ușor la vremurile pe care le trăim, să legăm noi conexiuni sau să ne păstrăm încrederea în viitorul apropiat. Important este să lăsăm mintea deschisă.

Luna va tranzita semnul Scorpionului, ceea ce înseamnă că, pe plan emoțional, trăirile vor fi mai intense. 

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, joi, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube DCNews!   

Vă așteptăm și pe celelalte rețele sociale:

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro                  

Facebook: https://www.facebook.com/astrosens.ro                  

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv                  

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@rodcnews

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Şedinţă de guvern, joi. Cooperarea cu Ucraina în domeniul situaţiilor de urgenţă, pe agendă
Publicat acum 7 minute
Doi ingineri au dezvoltat primul sistem de airbaguri inteligente externe pentru avioane
Publicat acum 18 minute
Horoscop 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 42 minute
Colegiul Medicilor din România, reacție după ce Flavia Groșan a afirmat că nu recomandă paracetamolul
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Zuckerberg anunță un nou prag istoric. Instagram trece de 3 miliarde de utilizatori
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Sep 2025
Athanasiu: Bolile mele sunt și bolile oricărui bărbat ajuns la maturitate
Publicat pe 22 Sep 2025
Ce aduce Sezonul Balanței pentru fiecare zodie până pe 23 octombrie
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat acum 13 ore si 15 minute
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close