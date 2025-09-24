În continuare, se menține trigonul regal pe semne de aer. Soarele în Balanță, Uranus în Gemeni și Pluto în Balanță. Și cum Soarele face două trigoane cu două planete lente, este clar că avem disponibilitatea să ne adaptăm mai ușor la vremurile pe care le trăim, să legăm noi conexiuni sau să ne păstrăm încrederea în viitorul apropiat. Important este să lăsăm mintea deschisă.

Luna va tranzita semnul Scorpionului, ceea ce înseamnă că, pe plan emoțional, trăirile vor fi mai intense.

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, joi, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube DCNews!

Vă așteptăm și pe celelalte rețele sociale:

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro

Facebook: https://www.facebook.com/astrosens.ro

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@rodcnews