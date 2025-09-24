Horoscop 24 septembrie 2025. Tensiuni pentru unii, noroc pentru alții

Miercuri se va petrece un aspect astrologic foarte tensionat! Marte din Scorpion formează un careu cu Pluto din Vărsător. Este esențial să ne amintim să folosim puterea noastră în mod responsabil. Acest aspect ne poate aduce la suprafață sentimente intense, provocându-ne să alegem între dominare și colaborare. Atenție la tendințele distructive!

Berbec/Ascendent în Berbec

Vei avea tendința de a-ți complica singur viața. Cei din jur observă și îți menționează asta, însă nu îi asculți.

Taur/Ascendent în Taur

Partenerul nu va fi de acord cu propunerile tale, deci vei fi nevoit să te descurci pe cont singur. Evită certurile!

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Cu unii colegi de muncă nu te înțelegi oricât de mult te-ai strădui! Pur și simplu, nu sunt dispuși să se pună în locul tău.

Rac/Ascendent în Rac

Activitățile care îți fac ție plăcere nu vor fi preferate și de cei apropiați. Dar nu contează dacă te răsfeți fără ei din când în când.

Leu/Ascendent în Leu

Unii membri ai familiei îți provoacă multiple momente de stres. Parcă ai vrea să îi apostrofezi, dar îți vei da seama că nu te ajută la nimic.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Discursul tău va fi destul de tendențios, sarcastic pe alocuri. Și este clar că vei trezi orgoliile unor persoane apropiate.

Balanță/Ascendent în Balanță

Greșelile se plătesc! Iar buzunarul tău va simți din plin aceste vorbe. Încearcă, totuși, să nu încerci să plătești și greșelile altora.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Careul Marte-Pluto te vizează în primul rând. Nimic nu va fi simplu! Te vei confrunta cu numeroase tensiuni și cu nevoia de te certa cu lumea din jur.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Dai prea multă atenție unor oameni nesemnificativi pentru tine sau unor zvonuri. Astrele îți recomandă să fii mai rezervat.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Prietenii nu țin cont de părerile tale. Cu cât încerci să îi convingi că ai dreptate, cu atât se vor demonstra a fi mai încăpățânați.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Vei fi destul de îndârjit la locul de muncă. Nu îți convine că unii colegi sunt lăudați în ciuda faptului că nu au aceleași reușite ca ale tale.

Pești/Ascendent în Pești

Vor apărea noi drumuri, chestiuni administrative încurcate și probleme cu tot ce înseamnă tehnologia.